"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт"
© Фото : АО "Восточный порт"Подписание соглашения об участии в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт" на XV международном форуме "Транспорт России – 2021"
© Фото : АО "Восточный порт"
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. АО "Восточный Порт" подписал во вторник на XV международном форуме "Транспорт России – 2021" в Москве соглашение об участии в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", в рамках которого компания присоединяется к консорциуму на базе Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), сообщает компания.
Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ (МИИТ) в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030". Участники консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, для научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок.
Как отметили в компании, вопросы экологии для крупнейшего стивидорного предприятия Находки и всего дальневосточного региона РФ традиционно относятся к числу приоритетных.
"АО "Восточный Порт" – это первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". В собственную экологическую программу предприятие инвестировало более 6 миллиардов рублей. Только за последние несколько лет по заказу предприятия были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии", - говорится в сообщении.
Также компания оказывает финансовую и организационную поддержку проектам приморских учёных из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны в заливе Петра Великого.
"Для нас участие в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт" – это последовательная реализация нашего многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды", – приводится в сообщении комментарий директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирины Ольховской.