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"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт"

"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт" - РИА Новости, 16.11.2021

"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт"

АО "Восточный Порт" подписал во вторник на XV международном форуме "Транспорт России – 2021" в Москве соглашение об участии в стратегическом проекте... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:08

2021-11-16T17:08

2021-11-16T17:08

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. АО "Восточный Порт" подписал во вторник на XV международном форуме "Транспорт России – 2021" в Москве соглашение об участии в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", в рамках которого компания присоединяется к консорциуму на базе Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), сообщает компания.Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ (МИИТ) в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030". Участники консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, для научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок.Как отметили в компании, вопросы экологии для крупнейшего стивидорного предприятия Находки и всего дальневосточного региона РФ традиционно относятся к числу приоритетных."АО "Восточный Порт" – это первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". В собственную экологическую программу предприятие инвестировало более 6 миллиардов рублей. Только за последние несколько лет по заказу предприятия были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии", - говорится в сообщении.Также компания оказывает финансовую и организационную поддержку проектам приморских учёных из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны в заливе Петра Великого."Для нас участие в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт" – это последовательная реализация нашего многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды", – приводится в сообщении комментарий директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирины Ольховской.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/putin-1755087005.html

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