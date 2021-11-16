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"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт"
"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт" - РИА Новости, 16.11.2021
"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт"
АО "Восточный Порт" подписал во вторник на XV международном форуме "Транспорт России – 2021" в Москве соглашение об участии в стратегическом проекте... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:08
2021-11-16T17:08
новости компаний - экономика
восточный порт
дальний восток
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. АО "Восточный Порт" подписал во вторник на XV международном форуме "Транспорт России – 2021" в Москве соглашение об участии в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", в рамках которого компания присоединяется к консорциуму на базе Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), сообщает компания.Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ (МИИТ) в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030". Участники консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, для научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок.Как отметили в компании, вопросы экологии для крупнейшего стивидорного предприятия Находки и всего дальневосточного региона РФ традиционно относятся к числу приоритетных."АО "Восточный Порт" – это первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". В собственную экологическую программу предприятие инвестировало более 6 миллиардов рублей. Только за последние несколько лет по заказу предприятия были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии", - говорится в сообщении.Также компания оказывает финансовую и организационную поддержку проектам приморских учёных из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны в заливе Петра Великого."Для нас участие в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт" – это последовательная реализация нашего многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды", – приводится в сообщении комментарий директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирины Ольховской.
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новости компаний - экономика, восточный порт, дальний восток, россия
17:08 16.11.2021
 

"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт"

© Фото : АО "Восточный порт"Подписание соглашения об участии в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт" на XV международном форуме "Транспорт России – 2021"
Подписание соглашения об участии в стратегическом проекте Углеродно-нейтральный транспорт на XV международном форуме Транспорт России – 2021 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : АО "Восточный порт"
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. АО "Восточный Порт" подписал во вторник на XV международном форуме "Транспорт России – 2021" в Москве соглашение об участии в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", в рамках которого компания присоединяется к консорциуму на базе Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), сообщает компания.
Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ (МИИТ) в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030". Участники консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, для научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок.
Как отметили в компании, вопросы экологии для крупнейшего стивидорного предприятия Находки и всего дальневосточного региона РФ традиционно относятся к числу приоритетных.
"АО "Восточный Порт" – это первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". В собственную экологическую программу предприятие инвестировало более 6 миллиардов рублей. Только за последние несколько лет по заказу предприятия были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии", - говорится в сообщении.
Также компания оказывает финансовую и организационную поддержку проектам приморских учёных из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского, направленным на изучение и сохранение среды обитания прибрежной флоры и фауны в заливе Петра Великого.
"Для нас участие в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт" – это последовательная реализация нашего многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды", – приводится в сообщении комментарий директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирины Ольховской.
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