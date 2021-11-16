https://ria.ru/20211116/politsiya-1759284379.html

Польскому полицейскому проломили череп на границе с Белоруссией

Польскому полицейскому проломили череп на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.11.2021

Польскому полицейскому проломили череп на границе с Белоруссией

Польская полиция утверждает, что один правоохранитель серьезно ранен на границе с Белоруссией: у него перелом костей черепа. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:57

2021-11-16T13:57

2021-11-16T14:01

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польская полиция утверждает, что один правоохранитель серьезно ранен на границе с Белоруссией: у него перелом костей черепа.Ранее мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе уже неделю, предприняли попытку прорваться на польскую территорию. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты."К сожалению, в результате нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских был довольно серьезно ранен, в настоящее время ему оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в госпиталь. По всей вероятности, после удара неизвестным предметом произошел перелом костей черепа", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759262239.html

польша

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польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия