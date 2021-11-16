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Польскому полицейскому проломили череп на границе с Белоруссией
Польскому полицейскому проломили череп на границе с Белоруссией - РИА Новости, 16.11.2021
Польскому полицейскому проломили череп на границе с Белоруссией
Польская полиция утверждает, что один правоохранитель серьезно ранен на границе с Белоруссией: у него перелом костей черепа. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:57
2021-11-16T13:57
2021-11-16T14:01
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
белоруссия
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польская полиция утверждает, что один правоохранитель серьезно ранен на границе с Белоруссией: у него перелом костей черепа.Ранее мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе уже неделю, предприняли попытку прорваться на польскую территорию. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты."К сожалению, в результате нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских был довольно серьезно ранен, в настоящее время ему оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в госпиталь. По всей вероятности, после удара неизвестным предметом произошел перелом костей черепа", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия
13:57 16.11.2021 (обновлено: 14:01 16.11.2021)
Польскому полицейскому проломили череп на границе с Белоруссией
Польская полиция заявила о тяжелом ранении сотрудника, находящегося на границе