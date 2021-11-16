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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211116/podezd-1759326247.html
Жители МО стали на 13% реже жаловаться на коммунальщиков
Жители МО стали на 13% реже жаловаться на коммунальщиков - РИА Новости, 16.11.2021
Жители МО стали на 13% реже жаловаться на коммунальщиков
Жители Московской области стали реже жаловаться на жилищно-коммунальные проблемы, рассказали в Госжилинспекции. За последнюю неделю количество обращений... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:58
2021-11-16T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Московской области стали реже жаловаться на жилищно-коммунальные проблемы, рассказали в Госжилинспекции. За последнюю неделю количество обращений снизилось на 13%, сообщил телеканал "360".Снижение количества обращений отмечаетсяв нескольких городских округах. Это Талдомский, Раменский, Лотошино, Волоколамский и Солнечногорск. Ни одной жалобы не поступило из Восхода, Звездного городка и Молодежного.В правительстве региона отмечают, что чаще всего люди жалуются на ненадлежащее содержание и эксплуатацию многоквартирных домов, уборку подъездов, а также на неисправность освещения парадных и входных групп."Три наиболее проблемные категории находятся на постоянном контроле. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Это же относится к сигналам о работе лифтов и отделки мест общего пользования", – рассказала руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина.
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московская область (подмосковье)
16:58 16.11.2021
 

Жители МО стали на 13% реже жаловаться на коммунальщиков

© РИА НовостиПодъезд многоквартирного дома 360
Подъезд многоквартирного дома 360 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Московской области стали реже жаловаться на жилищно-коммунальные проблемы, рассказали в Госжилинспекции. За последнюю неделю количество обращений снизилось на 13%, сообщил телеканал "360".
Снижение количества обращений отмечаетсяв нескольких городских округах. Это Талдомский, Раменский, Лотошино, Волоколамский и Солнечногорск. Ни одной жалобы не поступило из Восхода, Звездного городка и Молодежного.
В правительстве региона отмечают, что чаще всего люди жалуются на ненадлежащее содержание и эксплуатацию многоквартирных домов, уборку подъездов, а также на неисправность освещения парадных и входных групп.
"Три наиболее проблемные категории находятся на постоянном контроле. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Это же относится к сигналам о работе лифтов и отделки мест общего пользования", – рассказала руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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