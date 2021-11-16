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Жители МО стали на 13% реже жаловаться на коммунальщиков

Жители МО стали на 13% реже жаловаться на коммунальщиков - РИА Новости, 16.11.2021

Жители МО стали на 13% реже жаловаться на коммунальщиков

Жители Московской области стали реже жаловаться на жилищно-коммунальные проблемы, рассказали в Госжилинспекции. За последнюю неделю количество обращений... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:58

2021-11-16T16:58

2021-11-16T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Московской области стали реже жаловаться на жилищно-коммунальные проблемы, рассказали в Госжилинспекции. За последнюю неделю количество обращений снизилось на 13%, сообщил телеканал "360".Снижение количества обращений отмечаетсяв нескольких городских округах. Это Талдомский, Раменский, Лотошино, Волоколамский и Солнечногорск. Ни одной жалобы не поступило из Восхода, Звездного городка и Молодежного.В правительстве региона отмечают, что чаще всего люди жалуются на ненадлежащее содержание и эксплуатацию многоквартирных домов, уборку подъездов, а также на неисправность освещения парадных и входных групп."Три наиболее проблемные категории находятся на постоянном контроле. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. Это же относится к сигналам о работе лифтов и отделки мест общего пользования", – рассказала руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)