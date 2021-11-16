https://ria.ru/20211116/plen-1759329913.html
Армения заявила о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном
Армения заявила о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
Армения заявила о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило во вторник о пленении 12 армянских военных во время боев на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:09
2021-11-16T17:09
2021-11-16T17:23
в мире
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минобороны армении
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило во вторник о пленении 12 армянских военных во время боев на границе с Азербайджаном.Отмечается, что интенсивность боев не снижается."Противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие", - отметили в ведомстве.
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в мире, азербайджан, минобороны армении, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:09 16.11.2021 (обновлено: 17:23 16.11.2021)
Армения заявила о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном