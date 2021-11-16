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Армения заявила о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном

Армения заявила о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021

Армения заявила о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило во вторник о пленении 12 армянских военных во время боев на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:09

2021-11-16T17:09

2021-11-16T17:23

в мире

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минобороны армении

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило во вторник о пленении 12 армянских военных во время боев на границе с Азербайджаном.Отмечается, что интенсивность боев не снижается."Противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211116/unichtozhenie-1759328644.html

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