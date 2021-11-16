https://ria.ru/20211116/pfr-1759308957.html

Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 16.11.2021

Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Главу вологодского отделения Пенсионного фонда России подозревают в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 70 миллионов рублей, следует из сообщения... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:51

2021-11-16T15:51

2021-11-16T15:53

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пенсионный фонд рф

происшествия

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Главу вологодского отделения Пенсионного фонда России подозревают в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 70 миллионов рублей, следует из сообщения пресс-службы ФСБ по Вологодской области."Возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей отделения ПФР по Вологодской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении пресс-службы.По версии следствия, подозреваемый в 2015-2016 годах содействовал незаконному выводу денежных средств в особо крупном размере с расчетных счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона, что привело к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд в размере более 70 миллионов рублей, а также к невыплате зарплаты 452 жителям Вологодской области на 52 миллиона рублей.К пресс-релизу приложено видео, из кадров которого следует, что речь идет об управляющем отделением ПФР по Вологодской области Василии Жидкове, который занимает эту должность с апреля 2013 года.

https://ria.ru/20211115/proisshestvie-1759064835.html

https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html

вологодская область

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенсионный фонд рф, происшествия, вологодская область, россия