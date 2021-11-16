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Власти Пермского края пообещали сохранить "северные" надбавки
Власти Пермского края пообещали сохранить "северные" надбавки - РИА Новости, 16.11.2021
Власти Пермского края пообещали сохранить "северные" надбавки
Статус территорий Крайнего Севера у Гайнского, Косинского, Кочевского районов Пермского края и надбавки жителям сохранятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:52
2021-11-16T12:52
общество
пермский край
владимир путин
россия
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ПЕРМЬ, 16 ноя - РИА Новости. Статус территорий Крайнего Севера у Гайнского, Косинского, Кочевского районов Пермского края и надбавки жителям сохранятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о том, что с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Пермского края к районам Крайнего Севера будет отменено. К таким объектам в регионе относятся три района: Гайнский, Косинский и Кочевский."Решение носит технический характер: новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом изменений в стране за последние десятилетия. В частности, вместо Коми-Пермяцкого атомного округа, вошедшего в состав Пермского края, в документе будет отражено Прикамье", — сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на разъяснения Минэкономразвития России.Уточняется, что взамен действовавших ранее указов подготовлен и внесен в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. "В проект постановления, согласованный заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, включены все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", — подчеркнули в региональном правительстве, апеллируя к информации федерального ведомства."Следовательно, никаких перемен в выплатах для жителей северных территорий региона это решение не несет. Все северные надбавки к зарплатам и пенсиям, которые положены людям, сохранятся", — добавил собеседник агентства.В министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края РИА Новости пояснили, что об указе знают и никаких документов о согласовании исключения трёх районов округа из перечня территорий Крайнего Севера не получали. В соцсетях жители на этой неделе отмечали, что "северные" надбавки являются "серьезной финансовой подушкой".
https://ria.ru/20211115/sever-1759127237.html
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общество, пермский край, владимир путин, россия
12:52 16.11.2021
 
Власти Пермского края пообещали сохранить "северные" надбавки

Пермские власти пообещали сохранить статус северных у трех районов и надбавки их жителям

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрохожие на набережной реки Кама в Перми
Прохожие на набережной реки Кама в Перми - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕРМЬ, 16 ноя - РИА Новости. Статус территорий Крайнего Севера у Гайнского, Косинского, Кочевского районов Пермского края и надбавки жителям сохранятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о том, что с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Пермского края к районам Крайнего Севера будет отменено. К таким объектам в регионе относятся три района: Гайнский, Косинский и Кочевский.
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"Решение носит технический характер: новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом изменений в стране за последние десятилетия. В частности, вместо Коми-Пермяцкого атомного округа, вошедшего в состав Пермского края, в документе будет отражено Прикамье", — сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на разъяснения Минэкономразвития России.
Уточняется, что взамен действовавших ранее указов подготовлен и внесен в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. "В проект постановления, согласованный заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, включены все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", — подчеркнули в региональном правительстве, апеллируя к информации федерального ведомства.
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Глава Коми пообещал сохранить систему "северных" надбавок
"Следовательно, никаких перемен в выплатах для жителей северных территорий региона это решение не несет. Все северные надбавки к зарплатам и пенсиям, которые положены людям, сохранятся", — добавил собеседник агентства.
В министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края РИА Новости пояснили, что об указе знают и никаких документов о согласовании исключения трёх районов округа из перечня территорий Крайнего Севера не получали. В соцсетях жители на этой неделе отмечали, что "северные" надбавки являются "серьезной финансовой подушкой".
 
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