https://ria.ru/20211116/pentagon-1759378229.html

В Пентагоне беспокоятся из-за рекордной инфляции в США

В Пентагоне беспокоятся из-за рекордной инфляции в США - РИА Новости, 16.11.2021

В Пентагоне беспокоятся из-за рекордной инфляции в США

Рекордная с 1990 года инфляция в США вызывает обеспокоенность у руководства Пентагона и вынуждает готовиться к повышению зарплат и росту стоимости вооружения,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:16

2021-11-16T22:16

2021-11-16T22:16

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Рекордная с 1990 года инфляция в США вызывает обеспокоенность у руководства Пентагона и вынуждает готовиться к повышению зарплат и росту стоимости вооружения, сообщает портал DefenseOne со ссылкой на бывших и действующих сотрудников оборонного ведомства.В ноябре министерство труда США сообщало, что потребительские цены в США в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост - до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, а только за октябрь они подскочили на 0,9%. Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год, когда показатель составлял 6,3% по итогам ноября 1990 года.Как отмечает портал, военно-промышленные компании, которые и так уже столкнулись с кризисом в цепочке поставок, сейчас предупреждают, что инфляция может увеличить стоимость вооружения по нынешним и будущим контрактам. В то же время портал отмечает, что повышение цен на вооружение зависит от многих факторов, и, если у Пентагона контракт с фиксированной стоимостью, то цена, вероятно, останется прежней. Однако если это контракт с долевым участием в затратах, то Пентагону, возможно, нужно будет заплатить более высокую цену.По словам Роберта Хэйла, который работал аудитором Пентагона во время президентства Барака Обамы, более высокая инфляция приведет к тому, что подрядчикам придется платить своим сотрудникам больше, что означает, что возрастут цены на вооружение.

https://ria.ru/20211115/tseny-1758779599.html

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экономика, в мире, инфляция, сша, министерство обороны сша, министерство труда сша