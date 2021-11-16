Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным
Пашинян в разговоре с Путиным подчеркнул важность стратегического партнерства с Россией
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным представил развитие ситуации на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул крайнюю важность стратегического партнерства Еревана и Москвы.
"Премьер-министр подробно представил последние развития на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанских вооруженных сил являются не чем иным, как агрессией против суверенной территории Республики Армения. В сложившейся ситуации премьер-министр подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства", - говорится в сообщении на сайте армянского кабмина.
Отмечается, что на встрече была подтверждена приверженность армянской стороны трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также стало известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. Минобороны Азербайджана в тот же день сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.