https://ria.ru/20211116/pashinyan-1759376918.html

Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным

Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным - РИА Новости, 16.11.2021

Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным представил развитие ситуации на армяно-азербайджанской... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T21:59

2021-11-16T21:59

2021-11-16T21:59

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным представил развитие ситуации на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул крайнюю важность стратегического партнерства Еревана и Москвы."Премьер-министр подробно представил последние развития на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанских вооруженных сил являются не чем иным, как агрессией против суверенной территории Республики Армения. В сложившейся ситуации премьер-министр подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства", - говорится в сообщении на сайте армянского кабмина.Отмечается, что на встрече была подтверждена приверженность армянской стороны трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также стало известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. Минобороны Азербайджана в тот же день сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

https://ria.ru/20211116/shoygu-1759370534.html

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азербайджан

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