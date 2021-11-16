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Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным
Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным - РИА Новости, 16.11.2021
Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным представил развитие ситуации на армяно-азербайджанской... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T21:59
2021-11-16T21:59
в мире
армения
азербайджан
москва
владимир путин
мид армении
минобороны армении
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным представил развитие ситуации на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул крайнюю важность стратегического партнерства Еревана и Москвы."Премьер-министр подробно представил последние развития на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанских вооруженных сил являются не чем иным, как агрессией против суверенной территории Республики Армения. В сложившейся ситуации премьер-министр подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства", - говорится в сообщении на сайте армянского кабмина.Отмечается, что на встрече была подтверждена приверженность армянской стороны трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также стало известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. Минобороны Азербайджана в тот же день сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
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в мире, армения, азербайджан, москва, владимир путин, мид армении, минобороны армении, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
21:59 16.11.2021
 
Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным

Пашинян в разговоре с Путиным подчеркнул важность стратегического партнерства с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным представил развитие ситуации на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул крайнюю важность стратегического партнерства Еревана и Москвы.
"Премьер-министр подробно представил последние развития на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанских вооруженных сил являются не чем иным, как агрессией против суверенной территории Республики Армения. В сложившейся ситуации премьер-министр подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства", - говорится в сообщении на сайте армянского кабмина.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
20:46
После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения
Отмечается, что на встрече была подтверждена приверженность армянской стороны трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также стало известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. Минобороны Азербайджана в тот же день сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
 
В миреАрменияАзербайджанМоскваВладимир ПутинМИД АрменииМинобороны АрменииНикол ПашинянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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