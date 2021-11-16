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Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе

Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе - РИА Новости, 16.11.2021

Блинкен заявил о "безрассудном" поведении России в космосе

Испытание Россией противоспутниковых систем противоречат позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космосе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T01:29

2021-11-16T01:29

2021-11-16T01:49

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Испытание Россией противоспутниковых систем противоречат позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космосе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.В госдепартаменте США в понедельник заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявлял, что военное командование США говорит об угрозе своим космическим средствам со стороны Китая и России, чтобы выбить у конгресса дополнительное финансирование. По мнению эксперта, заявления об угрозе со стороны космических средств наземным объектам и другим космическим средствам существуют "с момента запуска первого искусственного спутника Земли".

https://ria.ru/20211115/ispytanie-1759205805.html

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