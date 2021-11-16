https://ria.ru/20211116/obse-1759332330.html

Председатель ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации

Председатель ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации - РИА Новости, 16.11.2021

Председатель ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде призвала Ереван и Баку предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации на границе. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:17

2021-11-16T17:17

2021-11-16T17:17

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азербайджан

баку

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде призвала Ереван и Баку предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации на границе."Разделяю глубокую озабоченность сопредседателей Минской группы (ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта – ред.) в связи с сообщениями об инцидентах в регионе, в том числе вдоль армяно-азербайджанской границы. Выражаю полную поддержку их усилий и призываю стороны к немедленной деэскалации и шагам по урегулированию нерешенных вопросов", - написала Линде в Twitter.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

https://ria.ru/20211116/azerbaydzhan-1759330287.html

https://ria.ru/20211116/unichtozhenie-1759328644.html

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азербайджан

баку

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