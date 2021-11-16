В Латвии допустили привлечение НАТО к решению миграционного кризиса
Глава Минобороны Латвии Пабрикс допустил привлечение НАТО к решению миграционного кризиса
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Латвия, Литва и Польша находятся в одном шаге от привлечения НАТО к разрешению миграционного кризиса на белорусской и польской, литовской, латвийской границах, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
"Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил Латвийскому радио 16 ноября, что "в настоящее время мы находимся в одном шаге от применения статьи четыре Договора НАТО" в отношении ситуации с мигрантами на белорусской и польской, литовской, латвийской границах", - сообщает Sputnik Латвия.
Как отмечает портал, согласно четвертой статье вашингтонского договора любой член НАТО может запросить консультации с другими государствами-членами, если он считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.
Пабрикс объяснил, что Польша, Литва и Латвия договорились: если одна из стран захочет начать консультации по этой статье, другие присоединятся к инициативе, и заявка будет подана совместно всеми тремя странами. "Мы будем едины в этом требовании, но до вчерашнего вечера это желание не было выражено ни в одной стране... Мы ожидаем дальнейшего поведения представителей Беларуси и России", - сказал министр обороны.
По словам Пабрикса, все три страны понимают серьезность этой статьи, Латвия, Литва и Польша все еще выжидают. "Ситуация может меняться каждый час, и тогда мы также можем призвать к (использованию - ред) статьи четыре", - сказал Пабрикс.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию