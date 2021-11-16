https://ria.ru/20211116/nasa-1759383249.html

В НАСА сформировали состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС

В НАСА сформировали состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС - РИА Новости, 16.11.2021

В НАСА сформировали состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС

НАСА завершило формирование четвертого регулярного экипажа корабля Crew Dragon, который отправится на МКС весной 2022 года, сообщило американское космическое... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T23:49

2021-11-16T23:49

2021-11-16T23:49

наса

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

саманта кристофоретти

челл линдгрен

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. НАСА завершило формирование четвертого регулярного экипажа корабля Crew Dragon, который отправится на МКС весной 2022 года, сообщило американское космическое ведомство во вторник."Астронавт НАСА Джессика Уоткинс войдет в состав миссии Crew-4 на МКС", - сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.Ранее сообщалось, что запуск Crew-4 ожидается в апреле 2022 года. В него, как уже было известно, войдут американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс, а также итальянка Саманта Кристофоретти. Уоткинс, для которой предстоящий полет станет первым в карьере, станет четвертым членом экипажа. Выпускница Стенфордского Университета по специальности геология и экология, до поступления в класс астронавтов в 2017 году, она работала исследователем в НАСА.

https://ria.ru/20211116/nasa-1759363182.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), саманта кристофоретти, челл линдгрен