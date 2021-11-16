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Рогозин провел телефонный разговор с главой НАСА
Рогозин провел телефонный разговор с главой НАСА - РИА Новости, 16.11.2021
Рогозин провел телефонный разговор с главой НАСА
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что провел телефонный разговор с главой НАСА Биллом Нельсоном, они договорились двигаться дальше и обеспечивать РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:51
2021-11-16T19:51
2021-11-16T20:19
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что провел телефонный разговор с главой НАСА Биллом Нельсоном, они договорились двигаться дальше и обеспечивать безопасность экипажей на Международной космической станции."В 19.00 по московскому времени провел по телефону обстоятельный разговор с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном. Стороны констатировали... Ладно. Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы", - написал Рогозин в Telegram.Он добавил, что надеется скоро увидеться с главой НАСА и ждет его в Москве, так как сам не может посетить США.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что 15 ноября была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила российский спутник "Космос-1408".В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам. С тем, что облако обломков образовалось в результате испытаний российского оружия, согласен и глава НАСА Билл Нельсон.В "Роскосмосе" заявили, что Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе контролирует обстановку, и назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.В российском Минобороны назвали лицемерными обвинения запада, и уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы. По его словам, "она "ювелирно" поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности.
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), в мире, сша, дмитрий рогозин, роскосмос, космос, россия, билл нельсон
19:51 16.11.2021 (обновлено: 20:19 16.11.2021)
Рогозин провел телефонный разговор с главой НАСА
Рогозин и глава НАСА Нельсон обсудили по телефону безопасность экипажей на МКС
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин заявил, что провел телефонный разговор с главой НАСА
Биллом Нельсоном, они договорились двигаться дальше и обеспечивать безопасность экипажей на Международной космической станции
.
"В 19.00 по московскому времени провел по телефону обстоятельный разговор с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном
. Стороны констатировали... Ладно. Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы", - написал Рогозин в Telegram
.
Он добавил, что надеется скоро увидеться с главой НАСА и ждет его в Москве
, так как сам не может посетить США
.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что 15 ноября была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила российский спутник "Космос-1408".
В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам. С тем, что облако обломков образовалось в результате испытаний российского оружия, согласен и глава НАСА Билл Нельсон.
В "Роскосмосе" заявили, что Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе контролирует обстановку, и назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.
В российском Минобороны назвали лицемерными обвинения запада, и уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы. По его словам, "она "ювелирно" поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности.