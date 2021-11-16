https://ria.ru/20211116/nasa-1759363182.html

Рогозин провел телефонный разговор с главой НАСА

Рогозин провел телефонный разговор с главой НАСА - РИА Новости, 16.11.2021

Рогозин провел телефонный разговор с главой НАСА

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что провел телефонный разговор с главой НАСА Биллом Нельсоном, они договорились двигаться дальше и обеспечивать РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:51

2021-11-16T19:51

2021-11-16T20:19

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что провел телефонный разговор с главой НАСА Биллом Нельсоном, они договорились двигаться дальше и обеспечивать безопасность экипажей на Международной космической станции."В 19.00 по московскому времени провел по телефону обстоятельный разговор с главой администрации NASA сенатором Биллом Нельсоном. Стороны констатировали... Ладно. Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы", - написал Рогозин в Telegram.Он добавил, что надеется скоро увидеться с главой НАСА и ждет его в Москве, так как сам не может посетить США.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что 15 ноября была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила российский спутник "Космос-1408".В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам. С тем, что облако обломков образовалось в результате испытаний российского оружия, согласен и глава НАСА Билл Нельсон.В "Роскосмосе" заявили, что Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе контролирует обстановку, и назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.В российском Минобороны назвали лицемерными обвинения запада, и уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы. По его словам, "она "ювелирно" поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности.

https://ria.ru/20211116/shoygu-1759306301.html

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