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Более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году
Более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году - РИА Новости, 16.11.2021
Более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году
Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года обнаружили в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) более 103 тысяч нарушений закона, сообщил на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:11
2021-11-16T13:11
происшествия
саратовская область
генеральная прокуратура рф
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года обнаружили в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) более 103 тысяч нарушений закона, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор Игорь Краснов.Генпрокурор подчеркнул, что особое беспокойство вызывают грубые нарушения права граждан на личную безопасность. Факты насилия к ним допускались в пенитенциарных учреждениях Иркутской, Саратовской областей и других регионов."Реализация принятых мер реагирования по всем этим фактам находится на моем личном контроле", - отметил Краснов.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
https://ria.ru/20211112/prestupleniya-1758785504.html
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происшествия, саратовская область, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь краснов, россия
13:11 16.11.2021
 
Более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году

Генпрокурор Краснов: более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года обнаружили в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) более 103 тысяч нарушений закона, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор Игорь Краснов.
"К сожалению, события текущего года показывают, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить. Об этом свидетельствует и практика прокурорского надзора. Только за 9 месяцев в учреждениях УИС выявлено свыше 103 тысяч нарушений закона", - сказал Краснов.
Генпрокурор подчеркнул, что особое беспокойство вызывают грубые нарушения права граждан на личную безопасность. Факты насилия к ним допускались в пенитенциарных учреждениях Иркутской, Саратовской областей и других регионов.
"Реализация принятых мер реагирования по всем этим фактам находится на моем личном контроле", - отметил Краснов.
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В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
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ПроисшествияСаратовская областьГенеральная прокуратура РФГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Игорь КрасновРоссия
 
 
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