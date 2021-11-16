Более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году
Генпрокурор Краснов: более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года обнаружили в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) более 103 тысяч нарушений закона, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор Игорь Краснов.
"К сожалению, события текущего года показывают, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить. Об этом свидетельствует и практика прокурорского надзора. Только за 9 месяцев в учреждениях УИС выявлено свыше 103 тысяч нарушений закона", - сказал Краснов.
Генпрокурор подчеркнул, что особое беспокойство вызывают грубые нарушения права граждан на личную безопасность. Факты насилия к ним допускались в пенитенциарных учреждениях Иркутской, Саратовской областей и других регионов.
"Реализация принятых мер реагирования по всем этим фактам находится на моем личном контроле", - отметил Краснов.
12 ноября, 16:31Медведев потребовал расследовать преступления в колониях
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.