https://ria.ru/20211116/narusheniya-1759274621.html

Более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году

Более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году - РИА Новости, 16.11.2021

Более ста тысяч нарушений выявили в колониях и СИЗО в 2021 году

Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года обнаружили в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) более 103 тысяч нарушений закона, сообщил на... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:11

2021-11-16T13:11

2021-11-16T13:11

происшествия

саратовская область

генеральная прокуратура рф

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские прокуроры за девять месяцев 2021 года обнаружили в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) более 103 тысяч нарушений закона, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор Игорь Краснов.Генпрокурор подчеркнул, что особое беспокойство вызывают грубые нарушения права граждан на личную безопасность. Факты насилия к ним допускались в пенитенциарных учреждениях Иркутской, Саратовской областей и других регионов."Реализация принятых мер реагирования по всем этим фактам находится на моем личном контроле", - отметил Краснов.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.

https://ria.ru/20211112/prestupleniya-1758785504.html

https://ria.ru/20211110/pytki-1758378901.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь краснов, россия