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Освобожденный властями Мьянмы журналист Фенстер вернулся в США
Освобожденный властями Мьянмы журналист Фенстер вернулся в США - РИА Новости, 16.11.2021
Освобожденный властями Мьянмы журналист Фенстер вернулся в США
Американский журналист Дэнни Фенстер, ранее приговоренный властями Мьянмы к длительному тюремному сроку и впоследствии отпущенный на свободу, вернулся на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:18
2021-11-16T17:18
в мире
сша
оон
комитет защиты журналистов
мьянма
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Американский журналист Дэнни Фенстер, ранее приговоренный властями Мьянмы к длительному тюремному сроку и впоследствии отпущенный на свободу, вернулся на родину, сообщает Комитет защиты журналистов.Согласно сообщению организации, самолет с Фенстером на борту во вторник утром приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Ожидается, что в скором времени в этот же день журналист даст свою первую пресс-конференцию после освобождения из тюрьмы, где он провел около полугода.Фенстер, управляющий редактор мьянманского журнала и новостного портала FrontierMyanmar, был арестован военными властями страны в мае 2021 года при попытке пересечь границу. На минувшей неделе суд приговорил Фенстера к 11 годам тюрьмы, признав его виновным в антиправительственной агитации, участии в нелегальном сообществе и нарушении иммиграционного режима. Однако затем приказом военного правительства республики журналист был освобожден, и ему позволили вернуться в США.Американская администрация и ООН приветствовали этот шаг со стороны Мьянмы.
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в мире, сша, оон, комитет защиты журналистов, мьянма, нью-йорк (город)
17:18 16.11.2021
 
Освобожденный властями Мьянмы журналист Фенстер вернулся в США

Американский журналист Фенстер, отпущенный на свободу властями Мьянмы, вернулся на родину

© AP Photo / Thein ZawПолная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма
Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Thein Zaw
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Американский журналист Дэнни Фенстер, ранее приговоренный властями Мьянмы к длительному тюремному сроку и впоследствии отпущенный на свободу, вернулся на родину, сообщает Комитет защиты журналистов.
Согласно сообщению организации, самолет с Фенстером на борту во вторник утром приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Ожидается, что в скором времени в этот же день журналист даст свою первую пресс-конференцию после освобождения из тюрьмы, где он провел около полугода.
Фенстер, управляющий редактор мьянманского журнала и новостного портала FrontierMyanmar, был арестован военными властями страны в мае 2021 года при попытке пересечь границу. На минувшей неделе суд приговорил Фенстера к 11 годам тюрьмы, признав его виновным в антиправительственной агитации, участии в нелегальном сообществе и нарушении иммиграционного режима. Однако затем приказом военного правительства республики журналист был освобожден, и ему позволили вернуться в США.
Американская администрация и ООН приветствовали этот шаг со стороны Мьянмы.
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В миреСШАООНКомитет защиты журналистовМьянмаНью-Йорк (город)
 
 
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