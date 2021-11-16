https://ria.ru/20211116/myanma-1759333009.html
Освобожденный властями Мьянмы журналист Фенстер вернулся в США
Освобожденный властями Мьянмы журналист Фенстер вернулся в США - РИА Новости, 16.11.2021
Освобожденный властями Мьянмы журналист Фенстер вернулся в США
Американский журналист Дэнни Фенстер, ранее приговоренный властями Мьянмы к длительному тюремному сроку и впоследствии отпущенный на свободу, вернулся на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:18
2021-11-16T17:18
2021-11-16T17:18
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комитет защиты журналистов
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нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Американский журналист Дэнни Фенстер, ранее приговоренный властями Мьянмы к длительному тюремному сроку и впоследствии отпущенный на свободу, вернулся на родину, сообщает Комитет защиты журналистов.Согласно сообщению организации, самолет с Фенстером на борту во вторник утром приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Ожидается, что в скором времени в этот же день журналист даст свою первую пресс-конференцию после освобождения из тюрьмы, где он провел около полугода.Фенстер, управляющий редактор мьянманского журнала и новостного портала FrontierMyanmar, был арестован военными властями страны в мае 2021 года при попытке пересечь границу. На минувшей неделе суд приговорил Фенстера к 11 годам тюрьмы, признав его виновным в антиправительственной агитации, участии в нелегальном сообществе и нарушении иммиграционного режима. Однако затем приказом военного правительства республики журналист был освобожден, и ему позволили вернуться в США.Американская администрация и ООН приветствовали этот шаг со стороны Мьянмы.
https://ria.ru/20211029/myanma-1756869952.html
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в мире, сша, оон, комитет защиты журналистов, мьянма, нью-йорк (город)
Освобожденный властями Мьянмы журналист Фенстер вернулся в США
Американский журналист Фенстер, отпущенный на свободу властями Мьянмы, вернулся на родину