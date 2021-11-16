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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 16.11.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Без осадков, сильный ветер и около нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:14

2021-11-16T08:14

2021-11-16T08:14

общество

москва

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Без осадков, сильный ветер и около нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием антициклона, медленно уходящего к югу. Переменная облачность, без осадков, днём в центре города около нуля, по области - от минус 2 до плюс 2. Ветер западный 5-10 метров в секунду, довольно сильный", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление во вторник будет падать. Но показания барометров всё равно выше нормы, в течение дня они составят 755 миллиметров ртутного столба.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", михаил леус