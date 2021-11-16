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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 16.11.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Без осадков, сильный ветер и около нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:14
2021-11-16T08:14
общество
москва
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Без осадков, сильный ветер и около нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием антициклона, медленно уходящего к югу. Переменная облачность, без осадков, днём в центре города около нуля, по области - от минус 2 до плюс 2. Ветер западный 5-10 метров в секунду, довольно сильный", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление во вторник будет падать. Но показания барометров всё равно выше нормы, в течение дня они составят 755 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, центр "фобос", михаил леус
08:14 16.11.2021
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик: во вторник в Москве ожидается сильный ветер и температура около нуля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Без осадков, сильный ветер и около нуля ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица останется под влиянием антициклона, медленно уходящего к югу. Переменная облачность, без осадков, днём в центре города около нуля, по области - от минус 2 до плюс 2. Ветер западный 5-10 метров в секунду, довольно сильный", - рассказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление во вторник будет падать. Но показания барометров всё равно выше нормы, в течение дня они составят 755 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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