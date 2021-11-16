Зеленский обсудил c главой Минобороны Британии ситуацию в Черном море
Зеленский обсудил c главой Минобороны Британии Уоллесом ситуацию в Черном и Азовском морях
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в районе Черного и Азовского морей, передает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения по официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота. "Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", – цитирует Зеленского пресс-служба.
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Глава государства проинформировал британского министра "о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей". "Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - сообщила пресс-служба.
Зеленский подчеркнул необходимость осуществления последовательных шагов по приобретению "в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО".
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Президент отметил, что Украина "пытается активизировать работу всех переговорных форматов" для достижения мира в Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности.
Глава украинского государства отдельно отметил недавние заявления премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалось поддержка государства "в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток — 2". Уточняется, что Зеленский поблагодарил Уоллеса "за непреклонную поддержку" со стороны Великобритании независимости и территориальной целостности Украины.