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Зеленский обсудил c главой Минобороны Британии ситуацию в Черном море

Зеленский обсудил c главой Минобороны Британии ситуацию в Черном море - РИА Новости, 16.11.2021

Зеленский обсудил c главой Минобороны Британии ситуацию в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом, в РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:24

2021-11-16T20:24

2021-11-16T20:24

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в районе Черного и Азовского морей, передает пресс-служба главы государства.Отмечается, что Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения по официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота. "Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", – цитирует Зеленского пресс-служба.Глава государства проинформировал британского министра "о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей". "Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - сообщила пресс-служба.Зеленский подчеркнул необходимость осуществления последовательных шагов по приобретению "в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО".Президент отметил, что Украина "пытается активизировать работу всех переговорных форматов" для достижения мира в Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности.Глава украинского государства отдельно отметил недавние заявления премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалось поддержка государства "в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток — 2". Уточняется, что Зеленский поблагодарил Уоллеса "за непреклонную поддержку" со стороны Великобритании независимости и территориальной целостности Украины.

https://ria.ru/20211113/more-1758871438.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

азовское море

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в мире, оон, владимир зеленский, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, азовское море