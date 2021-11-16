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Минобороны показало видео, доказывающее, что МКС ничего не угрожало
Минобороны показало видео, доказывающее, что МКС ничего не угрожало - РИА Новости, 16.11.2021
Минобороны показало видео, доказывающее, что МКС ничего не угрожало
Министерство обороны опубликовало видео, на котором смоделировало траекторию движения фрагментов разрушенного спутника "Целина-Д" и орбиту Международной... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:59
2021-11-16T20:37
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
сша
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором смоделировало траекторию движения фрагментов разрушенного спутника "Целина-Д" и орбиту Международной космической станции.В ведомстве подчеркнули, что специалисты визуализировали обстановку в космическом пространстве, основываясь на реальных данных.Отмечается, что отечественная система контроля космического пространства следит за каждым витком всех появляющихся объектов и, кроме того, прогнозирует ситуацию."С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют. Заявления о якобы существовавших рисках для МКС не соответствуют действительности", — заключили в Минобороны.Ранее во вторник в оборонном ведомстве сообщили, что Россия провела успешное испытание и поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Как подчеркнули в Минобороны, США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты не угрожают орбитальным станциям и спутникам. Также в ведомстве напомнили, что такие испытания раньше уже проводили Америка, Китай и Индия.В Вашингтоне накануне заявили, что именно из-за испытания Россией противоспутникового оружия возникла опасность столкновения МКС с фрагментами космического мусора.Москва уже более 40 лет выступает за разработку соглашения, запрещающего размещение оружия или применение силы в космосе. Россия неоднократно вносила предложения на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
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МКС ничего не угрожает: Минобороны предоставило видео о ситуации на орбите
МО РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находится ниже фрагментов спутника "Целина-Д" на 40-60 км, станции ничего не угрожает. Заявления о якобы существовавших «рисках» для МКС не соответствуют действительности.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, сша
18:59 16.11.2021 (обновлено: 20:37 16.11.2021)
 
Минобороны показало видео, доказывающее, что МКС ничего не угрожало

Минобороны опубликовало кадры, доказывающие отсутствие угрозы от обломков спутника для МКС

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором смоделировало траекторию движения фрагментов разрушенного спутника "Целина-Д" и орбиту Международной космической станции.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты визуализировали обстановку в космическом пространстве, основываясь на реальных данных.

"На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров", — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что отечественная система контроля космического пространства следит за каждым витком всех появляющихся объектов и, кроме того, прогнозирует ситуацию.
"С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют. Заявления о якобы существовавших рисках для МКС не соответствуют действительности", — заключили в Минобороны.
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Ранее во вторник в оборонном ведомстве сообщили, что Россия провела успешное испытание и поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Как подчеркнули в Минобороны, США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты не угрожают орбитальным станциям и спутникам. Также в ведомстве напомнили, что такие испытания раньше уже проводили Америка, Китай и Индия.
В Вашингтоне накануне заявили, что именно из-за испытания Россией противоспутникового оружия возникла опасность столкновения МКС с фрагментами космического мусора.
Москва уже более 40 лет выступает за разработку соглашения, запрещающего размещение оружия или применение силы в космосе. Россия неоднократно вносила предложения на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
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