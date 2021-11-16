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https://ria.ru/20211116/mks-1759290094.html
В Минобороны назвали лицемерными обвинения России в создании рисков для МКС
В Минобороны назвали лицемерными обвинения России в создании рисков для МКС - РИА Новости, 16.11.2021
В Минобороны назвали лицемерными обвинения России в создании рисков для МКС
Заявления США, попытавшихся обвинить РФ в создании "рисков" для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны, заявили в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:26
2021-11-16T14:38
сша
министерство обороны сша
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заявления США, попытавшихся обвинить РФ в создании "рисков" для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны, заявили в Минобороны России."В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании "рисков" для космонавтов Международной космической станции и призвавших "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве подчеркнули, что РФ многие годы призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе - данный проект был внесен в ООН."Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе. При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе", - добавляется в заявлении.Отмечается, что Пентагон "активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37"."Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства", - заявили в МО РФ.Добавляется, что на этом фоне Россия ведет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, "исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами".В частности, 15 ноября Минобороны России успешно провело испытание, в результате которого был поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года."США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования", - добавили в российском военном ведомстве.Отмечается, что ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
https://ria.ru/20211116/kosmos-1759291977.html
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сша, министерство обороны сша, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
14:26 16.11.2021 (обновлено: 14:38 16.11.2021)
 
В Минобороны назвали лицемерными обвинения России в создании рисков для МКС

Минобороны: обвинения России в создании "рисков" для МКС со стороны США лицемерны

© Фото : Космонавт Олег Новицкий/РоскосмосПилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заявления США, попытавшихся обвинить РФ в создании "рисков" для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса, лицемерны, заявили в Минобороны России.
"В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании "рисков" для космонавтов Международной космической станции и призвавших "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что РФ многие годы призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе - данный проект был внесен в ООН.
"Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе. При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе", - добавляется в заявлении.
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 14:35
В Минобороны заявили о безопасности фрагментов космического аппарата
Отмечается, что Пентагон "активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37".
"Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства", - заявили в МО РФ.
Добавляется, что на этом фоне Россия ведет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, "исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами".
В частности, 15 ноября Минобороны России успешно провело испытание, в результате которого был поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года.
"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования", - добавили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
 
СШАМинистерство обороны СШАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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