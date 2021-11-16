Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/mks-1759238924.html
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года - РИА Новости, 16.11.2021
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года
Первая стыковка пилотируемого корабля "Союз" к новому модулю Международной космической станции "Причал" состоится 18 марта 2022 года, сообщил журналистам во... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:28
2021-11-16T10:33
байконур (город)
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c5af7c357e82be73767129e4a64b3f2f.jpg
КОРОЛЕВ (Московская область), 16 ноя - РИА Новости. Первая стыковка пилотируемого корабля "Союз" к новому модулю Международной космической станции "Причал" состоится 18 марта 2022 года, сообщил журналистам во вторник начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рустам Абдулхаликов."Восемнадцатого марта он (модуль "Причал" - ред.) уже примет следующий корабль "Союз", - сказал Абдулхаликов.Запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" намечается на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября. Его планируется пристыковать к модулю "Наука" 26 ноября. Он должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.
https://ria.ru/20211111/kosmos-1758509105.html
https://ria.ru/20211112/modul-1758862450.html
байконур (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_86ae04f5f28b130dd05482e9aa4f035a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байконур (город), ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
10:28 16.11.2021 (обновлено: 10:33 16.11.2021)
 
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года

Первая стыковка корабля "Союз" к новому модулю МКС "Причал" состоится 18 марта 2022 года

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская область), 16 ноя - РИА Новости. Первая стыковка пилотируемого корабля "Союз" к новому модулю Международной космической станции "Причал" состоится 18 марта 2022 года, сообщил журналистам во вторник начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рустам Абдулхаликов.
"Восемнадцатого марта он (модуль "Причал" - ред.) уже примет следующий корабль "Союз", - сказал Абдулхаликов.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 10:10Наука
На МКС проведут эксперимент по беспроводной передаче электричества
Запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" намечается на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября. Его планируется пристыковать к модулю "Наука" 26 ноября. Он должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.
Многоцелевой лабораторный модуль Наука и пилотируемый корабль Ю.А. Гагарин, пристыкованные к российскому сегменту МКС
12 ноября, 23:49
Космонавты перепрошили модуль "Наука" перед прибытием последнего модуля МКС
 
Байконур (город)РКК "Энергия"Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
11:45Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
Лента новостейМолния
Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и КатарРоссия возобновит авиасообщение с пятью странамиНазвана приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента