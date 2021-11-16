https://ria.ru/20211116/mks-1759238924.html
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года - РИА Новости, 16.11.2021
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года
Первая стыковка пилотируемого корабля "Союз" к новому модулю Международной космической станции "Причал" состоится 18 марта 2022 года, сообщил журналистам во... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:28
2021-11-16T10:28
2021-11-16T10:33
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КОРОЛЕВ (Московская область), 16 ноя - РИА Новости. Первая стыковка пилотируемого корабля "Союз" к новому модулю Международной космической станции "Причал" состоится 18 марта 2022 года, сообщил журналистам во вторник начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рустам Абдулхаликов."Восемнадцатого марта он (модуль "Причал" - ред.) уже примет следующий корабль "Союз", - сказал Абдулхаликов.Запуск грузового корабля "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал" намечается на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября. Его планируется пристыковать к модулю "Наука" 26 ноября. Он должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.
https://ria.ru/20211111/kosmos-1758509105.html
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байконур (город), ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
10:28 16.11.2021 (обновлено: 10:33 16.11.2021)
Корабль "Союз" пристыкуется к новому модулю МКС "Причал" 18 марта 2022 года
Первая стыковка корабля "Союз" к новому модулю МКС "Причал" состоится 18 марта 2022 года