https://ria.ru/20211116/minzdrav-1759370683.html
В Минздраве предложили стимулировать медиков, участвующих в вакцинации
В Минздраве предложили стимулировать медиков, участвующих в вакцинации - РИА Новости, 16.11.2021
В Минздраве предложили стимулировать медиков, участвующих в вакцинации
Минздрав России предлагает стимулировать медиков, участвующих в вакцинации, денежными выплатами, сообщается в пояснительной записке к проекту постановления... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:48
2021-11-16T20:48
2021-11-16T21:13
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минздрав России предлагает стимулировать медиков, участвующих в вакцинации, денежными выплатами, сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ."Для поддержания высоких темпов вакцинации, а также мотивации медицинских работников к проведению разъяснительной работы среди граждан в качестве мер поддержки предлагается производить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации населения", - сказано в пояснительной записке, опубликованной на официальном портале проектов нормативных правовых актов.Совокупный размер выплаты медикам, участвующим в вакцинации от коронавируса, составит 200 рублей за одного привитого, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минздравом РФ и размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В нем уточняется порядок распределения при вакцинации двухкомпонентными препаратами при условии введения обеих доз из расчета 200 рублей за одного вакцинированного. На первом этапе вакцинации медработник, проконсультировавший вакцинируемого, получит 60 рублей; осуществивший осмотр перед или после вакцинации - 40; поставивший укол – 30. На втором этапе медработник, осуществивший осмотр, получит 40 рублей; поставивший укол – 30.Распределение выплаты при вакцинации однокомпонентными препаратами из расчета 200 рублей предлагается рассчитывать иначе. В этом случае медработник, осуществивший консультацию гражданина и направивший его на вакцинацию получит 90 рублей; осуществивший осмотр перед или после вакцинации - 60; поставивший укол – 50.
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общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:48 16.11.2021 (обновлено: 21:13 16.11.2021)
В Минздраве предложили стимулировать медиков, участвующих в вакцинации
В Минздраве предложили стимулировать денежными выплатами медиков, участвующих в вакцинации
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минздрав России
предлагает стимулировать медиков, участвующих в вакцинации, денежными выплатами, сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.
"Для поддержания высоких темпов вакцинации, а также мотивации медицинских работников к проведению разъяснительной работы среди граждан в качестве мер поддержки предлагается производить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации населения", - сказано в пояснительной записке, опубликованной на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Совокупный размер выплаты медикам, участвующим в вакцинации от коронавируса, составит 200 рублей за одного привитого, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минздравом РФ и размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В нем уточняется порядок распределения при вакцинации двухкомпонентными препаратами при условии введения обеих доз из расчета 200 рублей за одного вакцинированного. На первом этапе вакцинации медработник, проконсультировавший вакцинируемого, получит 60 рублей; осуществивший осмотр перед или после вакцинации - 40; поставивший укол – 30. На втором этапе медработник, осуществивший осмотр, получит 40 рублей; поставивший укол – 30.
Распределение выплаты при вакцинации однокомпонентными препаратами из расчета 200 рублей предлагается рассчитывать иначе. В этом случае медработник, осуществивший консультацию гражданина и направивший его на вакцинацию получит 90 рублей; осуществивший осмотр перед или после вакцинации - 60; поставивший укол – 50.