https://ria.ru/20211116/minoborony-1759288676.html

Минобороны назвало действия США в космосе угрозой

Минобороны назвало действия США в космосе угрозой - РИА Новости, 16.11.2021

Минобороны назвало действия США в космосе угрозой

Действия США в космосе оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:18

2021-11-16T14:18

2021-11-16T14:23

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действия США в космосе оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства, заявили в Минобороны России."Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства", - говорится в заявлении.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://ria.ru/20211116/kosmos-1759289068.html

сша

россия

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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), международная космическая станция (мкс), россия