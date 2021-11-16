https://ria.ru/20211116/migranty-1759381646.html

В Польше обвинили белорусские спецслужбы в участии в прорыве границы

В Польше обвинили белорусские спецслужбы в участии в прорыве границы - РИА Новости, 16.11.2021

В Польше обвинили белорусские спецслужбы в участии в прорыве границы

Среди пытавшихся прорвать польскую границу были сотрудники белорусских спецслужб, считает главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T23:08

2021-11-16T23:08

2021-11-16T23:08

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759337155_0:209:3030:1913_1920x0_80_0_0_edcdfc752272709dd219648d54b94616.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Среди пытавшихся прорвать польскую границу были сотрудники белорусских спецслужб, считает главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.Ранее полиция сообщила, что во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией во вторник получили ранения семеро польских полицейских, солдат Войска польского и сотрудница Пограничной стражи.С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз, с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии