В Польше обвинили белорусские спецслужбы в участии в прорыве границы
В Польше обвинили белорусские спецслужбы в участии в прорыве границы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМигранты на погранпереходе Брузги - Кузница на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Среди пытавшихся прорвать польскую границу были сотрудники белорусских спецслужб, считает главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.
"Это подготовленная и хорошо спланированная акция. Судя по поведению людей, бросавших камни, это люди, по моему мнению, хорошо обученные и опытные во всевозможных боях. По моей оценке, среди наиболее агрессивных людей были сотрудники белорусских спецслужб", - заявил Шимчик в эфире телеканала Polsat.
Ранее полиция сообщила, что во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией во вторник получили ранения семеро польских полицейских, солдат Войска польского и сотрудница Пограничной стражи.
С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз, с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.