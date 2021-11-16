https://ria.ru/20211116/migranty-1759380478.html

Польская прокуратура возбудила дело о нападении на силовиков на границе

Польская прокуратура возбудила дело о нападении на силовиков на границе - РИА Новости, 16.11.2021

Польская прокуратура возбудила дело о нападении на силовиков на границе

Районная прокуратура в польском городе Сокулка открыла уголовное дело о нападении на силовиков на границе с Белоруссией, сообщил главный комендант полиции... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:50

2021-11-16T22:50

2021-11-16T23:35

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759323924_0:104:2253:1371_1920x0_80_0_0_59dd8579a538b3d7589d3eb1eb6c1558.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя — РИА Новости. Районная прокуратура в польском городе Сокулка открыла уголовное дело о нападении на силовиков на границе с Белоруссией, сообщил главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик в эфире телеканала Polsat."Мы собираем предметы, которые перелетели через границу, на месте продолжается осмотр", — добавил он.Шимчик подчеркнул, что полицейские "быстро и адекватно реагировали" и применяли спецсредства в зависимости от ситуации. По его словам, силовики решили использовать водометы, так как газовые баллоны были неэффективны из-за большого расстояния. Кроме того, в следующем ряду стояли бронетранспортеры.По данным польской полиции, в столкновениях с мигрантами ранения получили семь ее сотрудников, солдат Войска польского и служащая Пограничной стражи.В свою очередь, в Государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости заявили, что использование польскими силовиками спецсредств против беженцев, находящихся на белорусской стороне границы, нарушает международные нормы, это можно расценить как попытку прямой агрессии против Минска.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь из нескольких тысяч беженцев. Накануне нелегалы перебрались непосредственно в пункт пропуска, а во вторник попытались прорвать границу, но польские силовики с помощью спецсредств их остановили.Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги", а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211116/belorussiya-1759313256.html

https://ria.ru/20211116/razgovor-1759301346.html

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, евросоюз