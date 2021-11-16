https://ria.ru/20211116/migranty-1759371166.html

В Белоруссии заявили о применении Польшей токсичных химикатов на границе

В Белоруссии заявили о применении Польшей токсичных химикатов на границе - РИА Новости, 16.11.2021

В Белоруссии заявили о применении Польшей токсичных химикатов на границе

Польские силовики применили во вторник на белорусской границе против мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, спецсредства, содержащие токсичные химикаты,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:52

2021-11-16T20:52

2021-11-16T20:52

в мире

белоруссия

минск

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александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Польские силовики применили во вторник на белорусской границе против мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, спецсредства, содержащие токсичные химикаты, заявил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Малык.По его словам, "необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения"."Наибольшую опасность это представляет для людей, имеющих хронические заболевания данных органов", - отметил Малык.По его словам, у военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях. "Тем более, что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку", - добавил он.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/obse-1759345468.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии