В Белоруссии заявили о применении Польшей токсичных химикатов на границе
Власти Белоруссии заявили о применении Польшей токсичных химикатов на границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчина убегает после распыления сотрудниками польской полиции спецсредств через проволочные заграждения на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Польские силовики применили во вторник на белорусской границе против мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, спецсредства, содержащие токсичные химикаты, заявил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Малык.
"Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия", - сказал Малык. Его цитирует госагентство Белта.
По его словам, "необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения".
"Наибольшую опасность это представляет для людей, имеющих хронические заболевания данных органов", - отметил Малык.
По его словам, у военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях. "Тем более, что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку", - добавил он.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.