https://ria.ru/20211116/migranty-1759335745.html

Часть мигрантов покидает белорусско-польскую границу

Часть мигрантов покидает белорусско-польскую границу - РИА Новости, 16.11.2021

Часть мигрантов покидает белорусско-польскую границу

Часть мигрантов покидает белорусско-польскую границу и направляется в Белоруссию, где их разместят в логистическом центре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:28

2021-11-16T17:28

2021-11-16T18:24

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

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мигранты

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя - РИА Новости. Часть мигрантов покидает белорусско-польскую границу и направляется в Белоруссию, где их разместят в логистическом центре, передает корреспондент РИА Новости."Группа мигрантов на белорусско-польской границе, которая откликнулись на помощь белорусских властей, выдвинулась в логистический центр. Там иностранным гражданам будет предоставлено место для отдыха. По предварительной информации, 150-200 человек движутся в пункт назначения", - передает корреспондент.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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Мигранты направляются от границы в логистический центр вглубь Белоруссии Часть мигрантов покидает белорусско-польскую границу и направляется в Белоруссию, где их разместят в логистическом центре. 2021-11-16T17:28 true PT0M50S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T17:28 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, польша, мигранты