https://ria.ru/20211116/migranty-1759332210.html

Из-за действий польских силовиков пострадали дети, заявили в Минске

Из-за действий польских силовиков пострадали дети, заявили в Минске - РИА Новости, 16.11.2021

Из-за действий польских силовиков пострадали дети, заявили в Минске

Белорусские следователи начали проверку использования польскими силовиками спецсредств и боеприпасов против беженцев на границе, в результате чего пострадали... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:16

2021-11-16T17:16

2021-11-16T18:53

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Белорусские следователи начали проверку использования польскими силовиками спецсредств и боеприпасов против беженцев на границе, в результате чего пострадали женщины и дети, сообщил республиканский СК в своем Telegram-канале.Оперативно-следственная группа и передвижная криминалистическая лаборатория работают в пункте пропуска Брузги.Подчеркивается, что "в момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством пострадавшие находились в том числе на территории Республики Беларусь"."Работа продолжится и в ночные часы с использованием осветительного оборудования. Начат осмотр места происшествия на территории Республики Беларусь, проводится работа с пострадавшими. Фиксируется обстановка на месте происшествия, изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение экспертиз", — заключили в СК.В Польше сообщали, что на границе с Белоруссией сотрудница пограничной стражи пострадала от удара камнем, ее доставили в больницу. Кроме того, один полицейский получил перелом костей черепа.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника. Мигранты несколько раз пытались прорваться, но во вторник ушли обратно в лесной лагерь.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211116/belorussiya-1759313256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии