17:16 16.11.2021 (обновлено: 18:53 16.11.2021)
Из-за действий польских силовиков пострадали дети, заявили в Минске
СК Белоруссии начал проверку из-за применения спецсредств польскими силовиками на границе
© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovСотрудники правоохранительных органов Польши применяют слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу в пункте пропуска Брузги - Кузница
МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Белорусские следователи начали проверку использования польскими силовиками спецсредств и боеприпасов против беженцев на границе, в результате чего пострадали женщины и дети, сообщил республиканский СК в своем Telegram-канале.
Оперативно-следственная группа и передвижная криминалистическая лаборатория работают в пункте пропуска Брузги.
Подчеркивается, что "в момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством пострадавшие находились в том числе на территории Республики Беларусь".
"Работа продолжится и в ночные часы с использованием осветительного оборудования. Начат осмотр места происшествия на территории Республики Беларусь, проводится работа с пострадавшими. Фиксируется обстановка на месте происшествия, изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение экспертиз", — заключили в СК.
В Польше сообщали, что на границе с Белоруссией сотрудница пограничной стражи пострадала от удара камнем, ее доставили в больницу. Кроме того, один полицейский получил перелом костей черепа.
Миграционный кризис
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника. Мигранты несколько раз пытались прорваться, но во вторник ушли обратно в лесной лагерь.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".