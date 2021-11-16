https://ria.ru/20211116/migranty-1759326913.html

Сотрудники СК Белоруссии прибыли на КПП "Брузги" после штурма границы

Сотрудники СК Белоруссии прибыли на КПП "Брузги" после штурма границы - РИА Новости, 16.11.2021

Сотрудники СК Белоруссии прибыли на КПП "Брузги" после штурма границы

Сотрудники белорусского Следственного комитета приехали в пункт пропуска "Брузги" после штурма мигрантами польской границы, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:00

2021-11-16T17:00

2021-11-16T18:11

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759323924_0:104:2253:1371_1920x0_80_0_0_59dd8579a538b3d7589d3eb1eb6c1558.jpg

МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники белорусского Следственного комитета приехали в пункт пропуска "Брузги" после штурма мигрантами польской границы, передает Sputnik Беларусь."В пункт пропуска "Брузги" приехали сотрудники белорусского Следственного комитета", - говорится в сообщении агентства в Telegram.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства, в том числе слезоточивые вещества.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/belorussiya-1759313256.html

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко