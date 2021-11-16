17:00 16.11.2021 (обновлено: 18:11 16.11.2021)
Сотрудники СК Белоруссии прибыли на КПП "Брузги" после штурма границы
Сотрудники СК Белоруссии прибыли на КПП "Брузги" после попытки штурма мигрантами границы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчина бросает камень через проволочные заграждения на польско-белорусской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники белорусского Следственного комитета приехали в пункт пропуска "Брузги" после штурма мигрантами польской границы, передает Sputnik Беларусь.
"В пункт пропуска "Брузги" приехали сотрудники белорусского Следственного комитета", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства, в том числе слезоточивые вещества.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.