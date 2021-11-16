https://ria.ru/20211116/migranty-1759296494.html

В Белоруссии объяснили бездействие во время штурма мигрантами границы

В Белоруссии объяснили бездействие во время штурма мигрантами границы - РИА Новости, 16.11.2021

В Белоруссии объяснили бездействие во время штурма мигрантами границы

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что забор, который хотели демонтировать мигранты при попытке прорыва через границу в Польшу, фактически... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:55

2021-11-16T14:55

2021-11-16T15:56

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что забор, который хотели демонтировать мигранты при попытке прорыва через границу в Польшу, фактически находится на польской территории, поэтому белорусские пограничники не имели права приближаться к нему."К полудню 16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведённые до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям для и попытались их демонтировать", - говорится в комментарии комитета, поступившем в РИА Новости.Подчеркивается, что "фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему".Согласно сообщению, применение польскими силовиками слезоточивого газа "ещё больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью". "В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомёта и применила светошумовые гранаты", - отмечается в сообщении.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

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Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни. 2021-11-16T14:55 true PT1M03S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T14:55 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии