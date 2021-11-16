https://ria.ru/20211116/migranty-1759294411.html

В Белоруссии расследуют инцидент с применением спецсредств против мигрантов

В Белоруссии расследуют инцидент с применением спецсредств против мигрантов - РИА Новости, 16.11.2021

В Белоруссии расследуют инцидент с применением спецсредств против мигрантов

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что зафиксировал применение польскими силовиками спецсредств против ближневосточных мигрантов,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:46

2021-11-16T14:46

2021-11-16T15:00

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

европа

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что зафиксировал применение польскими силовиками спецсредств против ближневосточных мигрантов, находящихся на белорусский территории, будет инициировать расследование инцидента.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759293284.html

белоруссия

польша

европа

минск

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, европа, минск, александр лукашенко