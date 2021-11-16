https://ria.ru/20211116/migranty-1759293284.html
Мигранты вернулись в лагерь после неудачного штурма польской границы
Мигранты вернулись в лагерь после неудачного штурма польской границы - РИА Новости, 16.11.2021
Мигранты вернулись в лагерь после неудачного штурма польской границы
Часть беженцев ушли обратно в лес после неудачной попытки пересечь белорусско-польскую границу у КПП Брузги, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:41
2021-11-16T14:41
2021-11-16T16:40
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя — РИА Новости. Часть беженцев ушли обратно в лес после неудачной попытки пересечь белорусско-польскую границу у КПП Брузги, сообщил корреспондент РИА Новости. При этом большинство пока остается в автодорожном пункте пропуска, некоторые из них оборудуют поблизости новый стихийный лагерь.Ранее мигранты попытались прорваться через разделительные заграждения, в ответ польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мигранты покидают таможенный переход и возвращаются в лагерь
Мигранты после неудачного штурма польской границы уходят от погранпункта в свой прежний лагерь в лесу
2021-11-16T14:41
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PT1M03S
Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты
Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни.
2021-11-16T14:41
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PT1M03S
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-16T14:41
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
14:41 16.11.2021 (обновлено: 16:40 16.11.2021)
Мигранты вернулись в лагерь после неудачного штурма польской границы
Мигранты после неудачного штурма польской границы ушли в лагерь в белорусском лесу