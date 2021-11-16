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Мигранты вернулись в лагерь после неудачного штурма польской границы

Мигранты вернулись в лагерь после неудачного штурма польской границы - РИА Новости, 16.11.2021

Мигранты вернулись в лагерь после неудачного штурма польской границы

Часть беженцев ушли обратно в лес после неудачной попытки пересечь белорусско-польскую границу у КПП Брузги, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:41

2021-11-16T14:41

2021-11-16T16:40

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя — РИА Новости. Часть беженцев ушли обратно в лес после неудачной попытки пересечь белорусско-польскую границу у КПП Брузги, сообщил корреспондент РИА Новости. При этом большинство пока остается в автодорожном пункте пропуска, некоторые из них оборудуют поблизости новый стихийный лагерь.Ранее мигранты попытались прорваться через разделительные заграждения, в ответ польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". По другую сторону сосредоточились польские военные и спецтехника.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

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Мигранты покидают таможенный переход и возвращаются в лагерь Мигранты после неудачного штурма польской границы уходят от погранпункта в свой прежний лагерь в лесу 2021-11-16T14:41 true PT1M03S

Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни. 2021-11-16T14:41 true PT1M03S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T14:41 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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