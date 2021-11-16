В Польше пообещали при необходимости применить оружие против мигрантов
Погранстража Польши в случае необходимости применит оружие против мигрантов без колебаний
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Пограничная стража Польши в случае необходимости применит оружие без колебаний, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская журналистам во вторник.
"Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы – силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия", - сказала Михальская.
"Но я подчеркиваю, что мы будем стараться оружия не использовать. Мы не хотим использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться", - добавила она.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.