https://ria.ru/20211116/migranty-1759289382.html

Белоруссия усилила охрану границы с Польшей

Белоруссия усилила охрану границы с Польшей - РИА Новости, 16.11.2021

Белоруссия усилила охрану границы с Польшей

Белорусские пограничники усилили охрану границы с Польшей, выставлен второй периметр оцепления, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:22

2021-11-16T14:22

2021-11-16T14:22

в мире

белоруссия

польша

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759237627_0:43:3025:1745_1920x0_80_0_0_1606de38e82e52149889b5a03840898b.jpg

КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя - РИА Новости. Белорусские пограничники усилили охрану границы с Польшей, выставлен второй периметр оцепления, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ближневосточные мигранты предприняли попытку штурма польской границы, в ответ польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы."Белорусские пограничники усилили охрану белорусско-польской границы, выставили второй периметр оцепления", - передает корреспондент.В ходе штурма границы мигранты повредили инженерные сооружения на белорусской стороне границы - разобрали плитку на мелкие камни, чтобы метать их в поляков, сломали шлагбаум, оттянули на белорусскую сторону проволочное заграждение."Сейчас на границе тихо, беспорядков нет", - передает корреспондент.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/politsiya-1759284379.html

https://ria.ru/20211116/migranty-1759279165.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T14:22 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии