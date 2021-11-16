https://ria.ru/20211116/migranty-1759289382.html
Белоруссия усилила охрану границы с Польшей
Белоруссия усилила охрану границы с Польшей - РИА Новости, 16.11.2021
Белоруссия усилила охрану границы с Польшей
Белорусские пограничники усилили охрану границы с Польшей, выставлен второй периметр оцепления, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:22
2021-11-16T14:22
2021-11-16T14:22
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя - РИА Новости. Белорусские пограничники усилили охрану границы с Польшей, выставлен второй периметр оцепления, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ближневосточные мигранты предприняли попытку штурма польской границы, в ответ польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы."Белорусские пограничники усилили охрану белорусско-польской границы, выставили второй периметр оцепления", - передает корреспондент.В ходе штурма границы мигранты повредили инженерные сооружения на белорусской стороне границы - разобрали плитку на мелкие камни, чтобы метать их в поляков, сломали шлагбаум, оттянули на белорусскую сторону проволочное заграждение."Сейчас на границе тихо, беспорядков нет", - передает корреспондент.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211116/politsiya-1759284379.html
https://ria.ru/20211116/migranty-1759279165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759237627_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_b2c2f2f09ccf68cd0b6e1d903d53f656.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-16T14:22
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Белоруссия усилила охрану границы с Польшей
Белорусские пограничники усилили охрану из-за штурма мигрантами границы с Польшей
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя - РИА Новости. Белорусские пограничники усилили охрану границы с Польшей, выставлен второй периметр оцепления, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ближневосточные мигранты предприняли попытку штурма польской границы, в ответ польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
"Белорусские пограничники усилили охрану белорусско-польской границы, выставили второй периметр оцепления", - передает корреспондент.
В ходе штурма границы мигранты повредили инженерные сооружения на белорусской стороне границы - разобрали плитку на мелкие камни, чтобы метать их в поляков, сломали шлагбаум, оттянули на белорусскую сторону проволочное заграждение.
"Сейчас на границе тихо, беспорядков нет", - передает корреспондент.
На прошлой неделе у границы Белоруссии
с Польшей
образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока
и Африки
на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.