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В МИД заявили о готовности помочь урегулировать миграционный кризис
В МИД заявили о готовности помочь урегулировать миграционный кризис - РИА Новости, 16.11.2021
В МИД заявили о готовности помочь урегулировать миграционный кризис
Россия готова содействовать урегулированию миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:12
2021-11-16T14:32
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мигранты
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Однако, подчеркнул министр, главным в решении миграционного кризиса является установление прямого диалога между Евросоюзом и руководством Белоруссии."Хорошо, что состоялся телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко", - добавил министр, отметив, что не в курсе деталей беседы. В то же время Лавров отметил, что стороны договорились о продолжении контактов для поиска развязок из текущей ситуации."Я очень надеюсь, что здравый смысл на той стороне границы, на польской стороне границы, возобладает", - сказал Лавров.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Ранее президент РФ заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Путин добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:12 16.11.2021 (обновлено: 14:32 16.11.2021)
 
В МИД заявили о готовности помочь урегулировать миграционный кризис

Лавров: Россия готова помочь урегулировать миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы, как вы знаете, делаем все, чтобы помочь этот кризис урегулировать. К президенту (Владимиру) Путину обращались представители ряда стран ЕС, включая Германию, Францию. Вчера был телефонный разговор с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном. Нам адресуется просьба оказать содействия, и мы такое содействие готовы оказать", - сказал Лавров во время пресс-конференции.

Однако, подчеркнул министр, главным в решении миграционного кризиса является установление прямого диалога между Евросоюзом и руководством Белоруссии.
"Хорошо, что состоялся телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко", - добавил министр, отметив, что не в курсе деталей беседы. В то же время Лавров отметил, что стороны договорились о продолжении контактов для поиска развязок из текущей ситуации.
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"Я очень надеюсь, что здравый смысл на той стороне границы, на польской стороне границы, возобладает", - сказал Лавров.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Ранее президент РФ заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Путин добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреБелоруссияПольшаЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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