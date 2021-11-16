14:12 16.11.2021 (обновлено: 14:32 16.11.2021)
В МИД заявили о готовности помочь урегулировать миграционный кризис
Лавров: Россия готова помочь урегулировать миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы, как вы знаете, делаем все, чтобы помочь этот кризис урегулировать. К президенту (Владимиру) Путину обращались представители ряда стран ЕС, включая Германию, Францию. Вчера был телефонный разговор с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном. Нам адресуется просьба оказать содействия, и мы такое содействие готовы оказать", - сказал Лавров во время пресс-конференции.
Однако, подчеркнул министр, главным в решении миграционного кризиса является установление прямого диалога между Евросоюзом и руководством Белоруссии.
"Хорошо, что состоялся телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко", - добавил министр, отметив, что не в курсе деталей беседы. В то же время Лавров отметил, что стороны договорились о продолжении контактов для поиска развязок из текущей ситуации.
"Я очень надеюсь, что здравый смысл на той стороне границы, на польской стороне границы, возобладает", - сказал Лавров.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Ранее президент РФ заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Путин добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.