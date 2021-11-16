https://ria.ru/20211116/migranty-1759287528.html

В МИД заявили о готовности помочь урегулировать миграционный кризис

В МИД заявили о готовности помочь урегулировать миграционный кризис - РИА Новости, 16.11.2021

В МИД заявили о готовности помочь урегулировать миграционный кризис

Россия готова содействовать урегулированию миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:12

2021-11-16T14:12

2021-11-16T14:32

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мигранты

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Однако, подчеркнул министр, главным в решении миграционного кризиса является установление прямого диалога между Евросоюзом и руководством Белоруссии."Хорошо, что состоялся телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко", - добавил министр, отметив, что не в курсе деталей беседы. В то же время Лавров отметил, что стороны договорились о продолжении контактов для поиска развязок из текущей ситуации."Я очень надеюсь, что здравый смысл на той стороне границы, на польской стороне границы, возобладает", - сказал Лавров.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Ранее президент РФ заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Путин добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.

https://ria.ru/20211116/politsiya-1759284379.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T14:12 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии