https://ria.ru/20211116/migranty-1759276863.html
Поляки применили против мигрантов на границе разъедающую глаза жидкость
Поляки применили против мигрантов на границе разъедающую глаза жидкость - РИА Новости, 16.11.2021
Поляки применили против мигрантов на границе разъедающую глаза жидкость
Польские силовики поливают мигрантов на границе с Белоруссией желтой, разъедающей глаза жидкостью, многие люди кашляют, некоторых тошнит, передает госагентство... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:25
2021-11-16T13:25
2021-11-16T13:26
в мире
белоруссия
польша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Польские силовики поливают мигрантов на границе с Белоруссией желтой, разъедающей глаза жидкостью, многие люди кашляют, некоторых тошнит, передает госагентство Белта."Беженцев поляки поливают из водометов желтой, разъедающей глаза жидкостью", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Как добавляет агентство, многие люди кашляют, некоторых начинает тошнить. Родители пытаются оградить детей: прячут в палатках, прикрывают собой. Дети кашляют, из глаз текут слезы.Ранее мигранты предприняли попытку прорваться на польскую территорию, в ответ польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомет.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, польша
13:25 16.11.2021 (обновлено: 13:26 16.11.2021)
Поляки применили против мигрантов на границе разъедающую глаза жидкость
Поляки применили для разгона мигрантов на границе с Белоруссией разъедающую глаза жидкость
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Польские силовики поливают мигрантов на границе с Белоруссией
желтой, разъедающей глаза жидкостью, многие люди кашляют, некоторых тошнит, передает госагентство Белта.
"Беженцев поляки поливают из водометов желтой, разъедающей глаза жидкостью", - говорится в сообщении агентства в Telegram
.
Как добавляет агентство, многие люди кашляют, некоторых начинает тошнить. Родители пытаются оградить детей: прячут в палатках, прикрывают собой. Дети кашляют, из глаз текут слезы.
Ранее мигранты предприняли попытку прорваться на польскую территорию, в ответ польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомет.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей
. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области
. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.