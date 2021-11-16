https://ria.ru/20211116/migranty-1759276863.html

Поляки применили против мигрантов на границе разъедающую глаза жидкость

Поляки применили против мигрантов на границе разъедающую глаза жидкость - РИА Новости, 16.11.2021

Поляки применили против мигрантов на границе разъедающую глаза жидкость

Польские силовики поливают мигрантов на границе с Белоруссией желтой, разъедающей глаза жидкостью, многие люди кашляют, некоторых тошнит, передает госагентство... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:25

2021-11-16T13:25

2021-11-16T13:26

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Польские силовики поливают мигрантов на границе с Белоруссией желтой, разъедающей глаза жидкостью, многие люди кашляют, некоторых тошнит, передает госагентство Белта."Беженцев поляки поливают из водометов желтой, разъедающей глаза жидкостью", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Как добавляет агентство, многие люди кашляют, некоторых начинает тошнить. Родители пытаются оградить детей: прячут в палатках, прикрывают собой. Дети кашляют, из глаз текут слезы.Ранее мигранты предприняли попытку прорваться на польскую территорию, в ответ польские силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомет.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша