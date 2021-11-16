https://ria.ru/20211116/migranty-1759261331.html

Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей

Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей - РИА Новости, 16.11.2021

Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в погранпереходе на границе с Польшей находится 2,1 тысячи мигрантов и еще около 330 человек страны... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:06

2021-11-16T12:06

2021-11-16T12:07

в мире

белоруссия

минск

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польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в погранпереходе на границе с Польшей находится 2,1 тысячи мигрантов и еще около 330 человек страны ЕС периодически вытесняют через границу в республику.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе."Они (страны ЕС – ред.) отлавливают этих людей (беженцев, сумевших попасть в Европу – ред.), вплоть до границы с Германией, если кто-то не успел проехать Польшу. Если не успели, они хватают, избивают и выкидывают на государственную границу. У нас таких людей – 330 человек, кроме этого лагеря, где более 2100 человек. 330 человек – больше-меньше – находятся между двумя "проволоками", между двумя заграждениями - нашими инженерными сооружениями и тем забором, который они выстроили", - приводит слова Лукашенко во вторник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Президент подчеркнул, что "вот так они болтаются по линии государственной границы – изможденные, перебитые, избитые, пока снова не прорвутся через колючую проволоку и не пройдут на территорию Польши".В целом, как отметил Лукашенко со ссылкой на официальную и неофициальную информацию сопредельных стран, с территории Белоруссии на территорию Польши, Литвы и Латвии проникает 660-700 человек ежесуточно. Он добавил, что в основном нелегалам помогают добраться до Германии поляки, украинцы и немцы."Они прежде всего от границы везут этих людей в Германию", - заявил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759254008.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759109415.html

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Мигранты стоят в очереди за гуманитарной помощью Мигранты стоят в очереди за гуманитарной помощью. В пакетах яблоки, тушенка, хлеб, молоко и печенье. Продукты быстро закончились, но очередь за гуманитаркой лишь выросла. 2021-11-16T12:06 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии