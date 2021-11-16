12:06 16.11.2021 (обновлено: 12:07 16.11.2021)
Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей
Лукашенко: в погранпереходе на границе с Польшей находится 2,1 тысячи мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока двигаются вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска "Брузги"
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в погранпереходе на границе с Польшей находится 2,1 тысячи мигрантов и еще около 330 человек страны ЕС периодически вытесняют через границу в республику.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
"Они (страны ЕС – ред.) отлавливают этих людей (беженцев, сумевших попасть в Европу – ред.), вплоть до границы с Германией, если кто-то не успел проехать Польшу. Если не успели, они хватают, избивают и выкидывают на государственную границу. У нас таких людей – 330 человек, кроме этого лагеря, где более 2100 человек. 330 человек – больше-меньше – находятся между двумя "проволоками", между двумя заграждениями - нашими инженерными сооружениями и тем забором, который они выстроили", - приводит слова Лукашенко во вторник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Президент подчеркнул, что "вот так они болтаются по линии государственной границы – изможденные, перебитые, избитые, пока снова не прорвутся через колючую проволоку и не пройдут на территорию Польши".
"Они прежде всего от границы везут этих людей в Германию", - заявил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.