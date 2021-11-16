Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/migranty-1759261331.html
Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей
Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей - РИА Новости, 16.11.2021
Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в погранпереходе на границе с Польшей находится 2,1 тысячи мигрантов и еще около 330 человек страны... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:06
2021-11-16T12:07
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759185487_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_6247fff5e5730103c519bec26f05b94b.jpg
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в погранпереходе на границе с Польшей находится 2,1 тысячи мигрантов и еще около 330 человек страны ЕС периодически вытесняют через границу в республику.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе."Они (страны ЕС – ред.) отлавливают этих людей (беженцев, сумевших попасть в Европу – ред.), вплоть до границы с Германией, если кто-то не успел проехать Польшу. Если не успели, они хватают, избивают и выкидывают на государственную границу. У нас таких людей – 330 человек, кроме этого лагеря, где более 2100 человек. 330 человек – больше-меньше – находятся между двумя "проволоками", между двумя заграждениями - нашими инженерными сооружениями и тем забором, который они выстроили", - приводит слова Лукашенко во вторник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Президент подчеркнул, что "вот так они болтаются по линии государственной границы – изможденные, перебитые, избитые, пока снова не прорвутся через колючую проволоку и не пройдут на территорию Польши".В целом, как отметил Лукашенко со ссылкой на официальную и неофициальную информацию сопредельных стран, с территории Белоруссии на территорию Польши, Литвы и Латвии проникает 660-700 человек ежесуточно. Он добавил, что в основном нелегалам помогают добраться до Германии поляки, украинцы и немцы."Они прежде всего от границы везут этих людей в Германию", - заявил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211116/granitsa-1759254008.html
https://ria.ru/20211115/migranty-1759109415.html
белоруссия
минск
латвия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мигранты стоят в очереди за гуманитарной помощью
Мигранты стоят в очереди за гуманитарной помощью. В пакетах яблоки, тушенка, хлеб, молоко и печенье. Продукты быстро закончились, но очередь за гуманитаркой лишь выросла.
2021-11-16T12:06
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759185487_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_cd28224f7462c0ccc59bacaca5a0ea24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:06 16.11.2021 (обновлено: 12:07 16.11.2021)
 
Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей

Лукашенко: в погранпереходе на границе с Польшей находится 2,1 тысячи мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока двигаются вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока двигаются вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в погранпереходе на границе с Польшей находится 2,1 тысячи мигрантов и еще около 330 человек страны ЕС периодически вытесняют через границу в республику.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
"Они (страны ЕС – ред.) отлавливают этих людей (беженцев, сумевших попасть в Европу – ред.), вплоть до границы с Германией, если кто-то не успел проехать Польшу. Если не успели, они хватают, избивают и выкидывают на государственную границу. У нас таких людей – 330 человек, кроме этого лагеря, где более 2100 человек. 330 человек – больше-меньше – находятся между двумя "проволоками", между двумя заграждениями - нашими инженерными сооружениями и тем забором, который они выстроили", - приводит слова Лукашенко во вторник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Президент подчеркнул, что "вот так они болтаются по линии государственной границы – изможденные, перебитые, избитые, пока снова не прорвутся через колючую проволоку и не пройдут на территорию Польши".
Беженцы с Ближнего Востока жгут костер у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 11:33
Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
В целом, как отметил Лукашенко со ссылкой на официальную и неофициальную информацию сопредельных стран, с территории Белоруссии на территорию Польши, Литвы и Латвии проникает 660-700 человек ежесуточно. Он добавил, что в основном нелегалам помогают добраться до Германии поляки, украинцы и немцы.
"Они прежде всего от границы везут этих людей в Германию", - заявил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
LIVE: Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 13:27
Мигранты перебрались через колючую проволоку на польско-белорусской границе
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией