https://ria.ru/20211116/migranty-1759241042.html

В Польше опасаются, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить

В Польше опасаются, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить - РИА Новости, 16.11.2021

В Польше опасаются, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить

Польша опасается, что мигрантов, пытающихся пересечь границу из Белоруссии, могут вооружить, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:39

2021-11-16T10:39

2021-11-16T10:39

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша опасается, что мигрантов, пытающихся пересечь границу из Белоруссии, могут вооружить, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM."Мы располагаем открытой информацией из социальных сетей и мессенджеров, которые используются белорусскими службами для коммуникации с мигрантами, которых они туда приводят, о том, что там появляются идеи вооружить часть мигрантов огнестрельным оружием, чтобы они могли атаковать охраняющих польскую границу", - сказал Яблоньский."Мы должны быть готовы к тому, что разные люди могут пытаться использовать это оружие разными способами, в том числе для того, чтобы атаковать польских пограничников и солдат, охраняющих границу. Это реальный сценарий, который может произойти", - добавил он.При этом Яблоньский отметил, что по информации польских силовиков, на белорусской стороне постоянно слышны холостые выстрелы."Ситуация очень напряженная и в любой момент может обостриться. Мы должны понимать, что имеем дело с непредсказуемым партнером. Мы должны быть готовы к очень серьезному обострению ситуации. Это серьезнейшая угроза для безопасности Польши за последние три десятка лет. Я далек от того, чтобы пугать войной или широкого использования силы, но мы не можем исключить эскалации", - сказал он.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759109415.html

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минск

польша

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Уставшие люди спят на земле возле пункта пропуска в Польшу Мигранты начали разбивать палатки у самой польской границы. 2021-11-16T10:39 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии