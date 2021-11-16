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В Польше опасаются, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить
В Польше опасаются, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить - РИА Новости, 16.11.2021
В Польше опасаются, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить
Польша опасается, что мигрантов, пытающихся пересечь границу из Белоруссии, могут вооружить, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:39
2021-11-16T10:39
в мире
белоруссия
минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша опасается, что мигрантов, пытающихся пересечь границу из Белоруссии, могут вооружить, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM."Мы располагаем открытой информацией из социальных сетей и мессенджеров, которые используются белорусскими службами для коммуникации с мигрантами, которых они туда приводят, о том, что там появляются идеи вооружить часть мигрантов огнестрельным оружием, чтобы они могли атаковать охраняющих польскую границу", - сказал Яблоньский."Мы должны быть готовы к тому, что разные люди могут пытаться использовать это оружие разными способами, в том числе для того, чтобы атаковать польских пограничников и солдат, охраняющих границу. Это реальный сценарий, который может произойти", - добавил он.При этом Яблоньский отметил, что по информации польских силовиков, на белорусской стороне постоянно слышны холостые выстрелы."Ситуация очень напряженная и в любой момент может обостриться. Мы должны понимать, что имеем дело с непредсказуемым партнером. Мы должны быть готовы к очень серьезному обострению ситуации. Это серьезнейшая угроза для безопасности Польши за последние три десятка лет. Я далек от того, чтобы пугать войной или широкого использования силы, но мы не можем исключить эскалации", - сказал он.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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Уставшие люди спят на земле возле пункта пропуска в Польшу
Мигранты начали разбивать палатки у самой польской границы.
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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:39 16.11.2021
 
В Польше опасаются, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить

Замглавы МИД Яблоньский: Польша опасается, что мигрантов в Белоруссии могут вооружить

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша опасается, что мигрантов, пытающихся пересечь границу из Белоруссии, могут вооружить, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы располагаем открытой информацией из социальных сетей и мессенджеров, которые используются белорусскими службами для коммуникации с мигрантами, которых они туда приводят, о том, что там появляются идеи вооружить часть мигрантов огнестрельным оружием, чтобы они могли атаковать охраняющих польскую границу", - сказал Яблоньский.
"Мы должны быть готовы к тому, что разные люди могут пытаться использовать это оружие разными способами, в том числе для того, чтобы атаковать польских пограничников и солдат, охраняющих границу. Это реальный сценарий, который может произойти", - добавил он.
При этом Яблоньский отметил, что по информации польских силовиков, на белорусской стороне постоянно слышны холостые выстрелы.
"Ситуация очень напряженная и в любой момент может обостриться. Мы должны понимать, что имеем дело с непредсказуемым партнером. Мы должны быть готовы к очень серьезному обострению ситуации. Это серьезнейшая угроза для безопасности Польши за последние три десятка лет. Я далек от того, чтобы пугать войной или широкого использования силы, но мы не можем исключить эскалации", - сказал он.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
LIVE: Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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В миреБелоруссияМинскПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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