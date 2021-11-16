https://ria.ru/20211116/metanol-1759269638.html

Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола

Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола - РИА Новости, 16.11.2021

Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола

Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за ужесточение государственного контроля в сфере оборота метанола. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:48

2021-11-16T12:48

2021-11-16T12:48

общество

алкоголь

оренбургская область

госдума рф

здоровье - общество

спирт

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за ужесточение государственного контроля в сфере оборота метанола."Под контролем остаются вопросы качества и безопасности продуктов питания. В последнее время остро встала проблема распространения суррогатного алкоголя, приведшего к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов страны. Ситуация требует ужесточения государственного контроля в данной сфере и принятия нормативного правового акта, обеспечивающего учет метанолосодержащих жидкостей с применением современных информационных систем", - сказал Краснов на правительственном часе в Госдуме.За последнее время в России зафиксировано два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской – 24.После этого в МВД заявили, что оборот метилового спирта необходимо регламентировать вплоть до его лицензирования и установить строгую отчетность по нему.

https://ria.ru/20211110/otravlenie-1758345371.html

оренбургская область

россия

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2021

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общество, алкоголь, оренбургская область, госдума рф, здоровье - общество, спирт, игорь краснов, россия