https://ria.ru/20211116/metanol-1759269638.html
Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола
Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола - РИА Новости, 16.11.2021
Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола
Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за ужесточение государственного контроля в сфере оборота метанола. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:48
2021-11-16T12:48
2021-11-16T12:48
общество
алкоголь
оренбургская область
госдума рф
здоровье - общество
спирт
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за ужесточение государственного контроля в сфере оборота метанола."Под контролем остаются вопросы качества и безопасности продуктов питания. В последнее время остро встала проблема распространения суррогатного алкоголя, приведшего к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов страны. Ситуация требует ужесточения государственного контроля в данной сфере и принятия нормативного правового акта, обеспечивающего учет метанолосодержащих жидкостей с применением современных информационных систем", - сказал Краснов на правительственном часе в Госдуме.За последнее время в России зафиксировано два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской – 24.После этого в МВД заявили, что оборот метилового спирта необходимо регламентировать вплоть до его лицензирования и установить строгую отчетность по нему.
https://ria.ru/20211110/otravlenie-1758345371.html
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общество, алкоголь, оренбургская область, госдума рф, здоровье - общество, спирт, игорь краснов, россия
Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола
Генпрокурор Краснов выступил за ужесточение государственного контроля за оборотом метанола