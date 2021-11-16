https://ria.ru/20211116/merkel-1759381525.html

В Германии разразился скандал из-за теневого ведомства Меркель

В Германии разразился скандал из-за теневого ведомства Меркель - РИА Новости, 16.11.2021

В Германии разразился скандал из-за теневого ведомства Меркель

Девять человек будут работать в бюро Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ, финансирование обеспечат за счет неиспользуемых позиций в министерстве... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T23:06

2021-11-16T23:06

2021-11-16T23:06

в мире

германия

ангела меркель

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Девять человек будут работать в бюро Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ, финансирование обеспечат за счет неиспользуемых позиций в министерстве обороны, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ министерства финансов.Руководитель офиса и его заместитель будут получать зарплату в размере 10,4 тысячи евро. Также в бюро будут работать по два референта, секретаря и водителя.Как отмечает издание, обеспечение работы бюро бывших канцлеров и президентов ФРГ ранее подвергалось критике. В 2019 году комитет бундестага по бюджету вовсе проголосовал за ограничение штата таких бюро пятью позициями, которые оплачиваются за счет госбюджета."Госпожа Меркель всегда позиционировала себя как непритязательного канцлера. Очевидно, с этим покончено. Изобильное оснащение ее будущего бюро производит впечатление, словно она хочет создать теневое ведомство канцлера. Очевидно, действующий министр финансов (Олаф) Шольц по уши в долгах перед ней. Иначе это сверхобеспечение персоналом не объяснить", - заявила представитель партии "Левые" Гезине Лёцш.Ранее сообщалось, что Меркель претендует на пенсию порядка 15 тысяч евро. Такая сумма складывается с учетом того, что она с 1990 года регулярно избиралась членом бундестага, параллельно работала в правительстве Гельмута Коля, а затем, после короткого срока в оппозиции, уже 16 лет является канцлером.

https://ria.ru/20210813/pensiya-1745699811.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель