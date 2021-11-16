https://ria.ru/20211116/lukashenko-1759282557.html

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 16.11.2021

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на западной границе Союзного государства двух стран,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:50

2021-11-16T13:50

2021-11-16T14:00

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008340_0:204:3280:2048_1920x0_80_0_0_849e4268533acdb863ddb77a674d471a.jpg

МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на западной границе Союзного государства двух стран, сообщило во вторник госагентство Белта."Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.Отмечается, что прежде всего, главы государств обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. "Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом", - говорится в сообщенииОтмечается, что "президент Беларуси в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Меркель". Лукашенко и Путин также обсудили график будущих контактов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, александр лукашенко