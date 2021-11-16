https://ria.ru/20211116/lukashenko-1759282557.html
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 16.11.2021
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на западной границе Союзного государства двух стран,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:50
2021-11-16T13:50
2021-11-16T14:00
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на западной границе Союзного государства двух стран, сообщило во вторник госагентство Белта."Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.Отмечается, что прежде всего, главы государств обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. "Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом", - говорится в сообщенииОтмечается, что "президент Беларуси в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Меркель". Лукашенко и Путин также обсудили график будущих контактов.
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владимир путин, александр лукашенко
13:50 16.11.2021 (обновлено: 14:00 16.11.2021)
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе