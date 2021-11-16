https://ria.ru/20211116/lekarstva-1759268592.html
В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных
В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных - РИА Новости, 16.11.2021
В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных
Картельные сговоры при закупке лекарств для онкологических больных выявлены в трети регионов России, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:44
2021-11-16T12:44
2021-11-16T12:44
общество
республика карелия
севастополь
новгородская область
владимирская область
курская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Картельные сговоры при закупке лекарств для онкологических больных выявлены в трети регионов России, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Во исполнение поручения главы государства во взаимодействии с ФАС, ФСБ, МВД России и Росфинмониторингом продолжены проверки схем закупок лекарственных препаратов. В результате в трети регионов установлены факты картельных сговоров при поставках лекарств для больных онкологическими заболеваниями", - сказал Краснов.По его словам, в Карелии, Владимирской, Курской, Новгородской, Орловской областях и Севастополе прокурорами принимались жесткие меры в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимых препаратов, что нередко было вызвано волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур."И такие сигналы мы получаем ежедневно. Только за последнюю неделю даны поручения в регионы о проверке более 100 обращений льготников об отказах в предоставлении бесплатных лекарств, тест-полосок для больных диабетом, медицинских изделий и технических средств реабилитации", - добавил генпрокурор.В целом, отметил Краснов, при осуществлении надзора за исполнением законодательства о здравоохранении требовалось внимание по всему спектру проблем - от функционирования ФАПов в сельской местности до оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
https://ria.ru/20211116/lekarstva-1759211911.html
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В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных
В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных в трети регионов