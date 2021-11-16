Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/lekarstva-1759268592.html
В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных
В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных - РИА Новости, 16.11.2021
В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных
Картельные сговоры при закупке лекарств для онкологических больных выявлены в трети регионов России, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:44
2021-11-16T12:44
общество
республика карелия
севастополь
новгородская область
владимирская область
курская область
орловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Картельные сговоры при закупке лекарств для онкологических больных выявлены в трети регионов России, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Во исполнение поручения главы государства во взаимодействии с ФАС, ФСБ, МВД России и Росфинмониторингом продолжены проверки схем закупок лекарственных препаратов. В результате в трети регионов установлены факты картельных сговоров при поставках лекарств для больных онкологическими заболеваниями", - сказал Краснов.По его словам, в Карелии, Владимирской, Курской, Новгородской, Орловской областях и Севастополе прокурорами принимались жесткие меры в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимых препаратов, что нередко было вызвано волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур."И такие сигналы мы получаем ежедневно. Только за последнюю неделю даны поручения в регионы о проверке более 100 обращений льготников об отказах в предоставлении бесплатных лекарств, тест-полосок для больных диабетом, медицинских изделий и технических средств реабилитации", - добавил генпрокурор.В целом, отметил Краснов, при осуществлении надзора за исполнением законодательства о здравоохранении требовалось внимание по всему спектру проблем - от функционирования ФАПов в сельской местности до оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
https://ria.ru/20211116/lekarstva-1759211911.html
https://ria.ru/20211116/covid-19-1759238483.html
республика карелия
севастополь
новгородская область
владимирская область
курская область
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика карелия, севастополь, новгородская область, владимирская область, курская область, орловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество, игорь краснов, россия
12:44 16.11.2021
 
В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных

В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных в трети регионов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Картельные сговоры при закупке лекарств для онкологических больных выявлены в трети регионов России, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Во исполнение поручения главы государства во взаимодействии с ФАС, ФСБ, МВД России и Росфинмониторингом продолжены проверки схем закупок лекарственных препаратов. В результате в трети регионов установлены факты картельных сговоров при поставках лекарств для больных онкологическими заболеваниями", - сказал Краснов.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
00:13
Счетная палата раскритиковала систему лекарственного обеспечения в России
По его словам, в Карелии, Владимирской, Курской, Новгородской, Орловской областях и Севастополе прокурорами принимались жесткие меры в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимых препаратов, что нередко было вызвано волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур.
"И такие сигналы мы получаем ежедневно. Только за последнюю неделю даны поручения в регионы о проверке более 100 обращений льготников об отказах в предоставлении бесплатных лекарств, тест-полосок для больных диабетом, медицинских изделий и технических средств реабилитации", - добавил генпрокурор.
В целом, отметил Краснов, при осуществлении надзора за исполнением законодательства о здравоохранении требовалось внимание по всему спектру проблем - от функционирования ФАПов в сельской местности до оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
10:25Распространение коронавируса
Власти Самарской области проверят жалобы на отсутствие лекарств от COVID-19
 
ОбществоРеспублика КарелияСевастопольНовгородская областьВладимирская областьКурская областьОрловская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Госдума РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Здоровье - ОбществоИгорь КрасновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией