https://ria.ru/20211116/lekarstva-1759268592.html

В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных

В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных - РИА Новости, 16.11.2021

В России выявили картельные сговоры при закупке лекарств для онкобольных

Картельные сговоры при закупке лекарств для онкологических больных выявлены в трети регионов России, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:44

2021-11-16T12:44

2021-11-16T12:44

общество

республика карелия

севастополь

новгородская область

владимирская область

курская область

орловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Картельные сговоры при закупке лекарств для онкологических больных выявлены в трети регионов России, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Во исполнение поручения главы государства во взаимодействии с ФАС, ФСБ, МВД России и Росфинмониторингом продолжены проверки схем закупок лекарственных препаратов. В результате в трети регионов установлены факты картельных сговоров при поставках лекарств для больных онкологическими заболеваниями", - сказал Краснов.По его словам, в Карелии, Владимирской, Курской, Новгородской, Орловской областях и Севастополе прокурорами принимались жесткие меры в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимых препаратов, что нередко было вызвано волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур."И такие сигналы мы получаем ежедневно. Только за последнюю неделю даны поручения в регионы о проверке более 100 обращений льготников об отказах в предоставлении бесплатных лекарств, тест-полосок для больных диабетом, медицинских изделий и технических средств реабилитации", - добавил генпрокурор.В целом, отметил Краснов, при осуществлении надзора за исполнением законодательства о здравоохранении требовалось внимание по всему спектру проблем - от функционирования ФАПов в сельской местности до оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

https://ria.ru/20211116/lekarstva-1759211911.html

https://ria.ru/20211116/covid-19-1759238483.html

республика карелия

севастополь

новгородская область

владимирская область

курская область

орловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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