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Биография Николая Лебедева
Биография Николая Лебедева - РИА Новости, 16.11.2021
Биография Николая Лебедева
Российский кинорежиссер и сценарист Николай Игоревич Лебедев родился 16 ноября 1966 года в Кишиневе (Молдавия). РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T00:41
2021-11-16T00:41
справки
николай лебедев
россия
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Российский кинорежиссер и сценарист Николай Игоревич Лебедев родился 16 ноября 1966 года в Кишиневе (Молдавия).В 1991 году окончил заочное отделение факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1993 году – заочное отделение киноведческого факультета ВГИКа (мастерская Владимира Утилова).С 1995 по 1996 год Лебедев работал режиссером и сценаристом детской телепрограммы "Улица Сезам" на телеканалах НТВ и ОРТ.Его первым полнометражным художественным фильмом стал мистический триллер "Змеиный источник" (1997), в котором Лебедев выступил одновременно как режиссер и как автор сценария.В 1999 году вышел его следующий фильм под названием "Поклонник".В 2002 году Лебедев выпустил военный фильм "Звезда" по мотивам одноименной повести Эммануила Казакевича. Картина была высоко отмечена критиками и зрителями. За нее Лебедев был удостоен Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года. Фильм был удостоен гран-при Кинофестиваля русских фильмов в Ницце и гран-при Кинофестиваля русских фильмов в Онфлере (Франция), гран-при Шведского фестиваля российского кино "КиноРюрик", гран-при "Золотой факел" международного кинофестиваля в Пхеньяне (Северная Корея), гран-при и приз за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля детских фильмов в "Артеке", гран-при фестиваля визуальных искусств "Орленок" в Туапсе, специального приза жюри и приза зрительских симпатий Российского кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине и др.В 2004 году Лебедев снял российско-американский триллер "Изгнанник" (Exile), в 2006 году – приключенческий боевик "Волкодав из рода серых псов", в 2009 году – шпионский триллер "Фонограмма страсти".В апреле 2013 года в российский прокат вышла спортивная драма Лебедева "Легенда №17", возглавившая на протяжении нескольких недель пятерку лучших картин по кассовым сборам. Фильм рассказывает о хоккеисте Валерии Харламове и триумфе советской сборной в матче с Канадой. Картина Лебедева была признана лучшей по версии кинопремии "Золотой орел", она также была отмечена статуэтками премии за лучшую музыку, монтаж, сценарий и актерские работы второго плана. Фильм завоевал гран-при кинофестиваля "Волоколамский рубеж", получил приз зрительских симпатий кинофестиваля "Кинотавр" (программа "Кино на площади"). За эту картину режиссер был удостоен Государственной премии РФ за 2013 год. В 2016 году Лебедев выпустил фильм-катастрофу "Экипаж". Картина завоевала ряд призов различных номинаций премии "Золотой орел". "Экипаж" был признан самым кассовым фильмом года в российском прокате по итогам сборов 2016 года.Николай Лебедев принимал участие в съемках детского приключенческого сериала "Котовасия" (1997) и военного сериала "Апостол" (2008), в последнем из них был режиссером окончания кинопроекта.Ко всем своим фильмам, за исключением "Изгнанника", Николай Лебедев писал сценарии. Он также продюсировал свой фильм "Фонограмма страсти" и сыграл эпизодические роли в картинах "Легенда №17" и "Экипаж".В 2019 году Лебедев начал писать сценарий к новому кинофильму "Нюрнберг" о Нюрнбергском процессе (1945-1946). Съемки картины начались в апреле 2021 года в Праге (Чехия), затем продолжились в павильонах "Мосфильма". Выход киноленты запланирован на 2022 год.Лебедев является автором и режиссером документальных фильмов о Москве "Ночная жизнь городов мира". Николай Лебедев был удостоен различных наград. Он является дважды лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2002, 2013).Среди его кинематографических наград – призы кинофестиваля "Киношок" в Анапе (1999), МКФ в Пхеньяне (2002), КФ русских фильмов в Онфлере (2002), КФ русских фильмов в Ницце (2002), КФ "Окно в Европу" в Выборге (2002), РКФ "Литература и кино" в Гатчине (2003), а также премия "Блокбастер" (2002), премия "Золотой орел" (2013). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, николай лебедев, россия
00:41 16.11.2021
 

Биография Николая Лебедева

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРежиссер Николай Лебедев
Режиссер Николай Лебедев - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский кинорежиссер и сценарист Николай Игоревич Лебедев родился 16 ноября 1966 года в Кишиневе (Молдавия).
В 1991 году окончил заочное отделение факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1993 году – заочное отделение киноведческого факультета ВГИКа (мастерская Владимира Утилова).
С 1995 по 1996 год Лебедев работал режиссером и сценаристом детской телепрограммы "Улица Сезам" на телеканалах НТВ и ОРТ.
Его первым полнометражным художественным фильмом стал мистический триллер "Змеиный источник" (1997), в котором Лебедев выступил одновременно как режиссер и как автор сценария.
В 1999 году вышел его следующий фильм под названием "Поклонник".
В 2002 году Лебедев выпустил военный фильм "Звезда" по мотивам одноименной повести Эммануила Казакевича. Картина была высоко отмечена критиками и зрителями. За нее Лебедев был удостоен Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года. Фильм был удостоен гран-при Кинофестиваля русских фильмов в Ницце и гран-при Кинофестиваля русских фильмов в Онфлере (Франция), гран-при Шведского фестиваля российского кино "КиноРюрик", гран-при "Золотой факел" международного кинофестиваля в Пхеньяне (Северная Корея), гран-при и приз за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля детских фильмов в "Артеке", гран-при фестиваля визуальных искусств "Орленок" в Туапсе, специального приза жюри и приза зрительских симпатий Российского кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине и др.
В 2004 году Лебедев снял российско-американский триллер "Изгнанник" (Exile), в 2006 году – приключенческий боевик "Волкодав из рода серых псов", в 2009 году – шпионский триллер "Фонограмма страсти".
В апреле 2013 года в российский прокат вышла спортивная драма Лебедева "Легенда №17", возглавившая на протяжении нескольких недель пятерку лучших картин по кассовым сборам. Фильм рассказывает о хоккеисте Валерии Харламове и триумфе советской сборной в матче с Канадой. Картина Лебедева была признана лучшей по версии кинопремии "Золотой орел", она также была отмечена статуэтками премии за лучшую музыку, монтаж, сценарий и актерские работы второго плана. Фильм завоевал гран-при кинофестиваля "Волоколамский рубеж", получил приз зрительских симпатий кинофестиваля "Кинотавр" (программа "Кино на площади"). За эту картину режиссер был удостоен Государственной премии РФ за 2013 год.
В 2016 году Лебедев выпустил фильм-катастрофу "Экипаж". Картина завоевала ряд призов различных номинаций премии "Золотой орел". "Экипаж" был признан самым кассовым фильмом года в российском прокате по итогам сборов 2016 года.
Николай Лебедев принимал участие в съемках детского приключенческого сериала "Котовасия" (1997) и военного сериала "Апостол" (2008), в последнем из них был режиссером окончания кинопроекта.
Ко всем своим фильмам, за исключением "Изгнанника", Николай Лебедев писал сценарии. Он также продюсировал свой фильм "Фонограмма страсти" и сыграл эпизодические роли в картинах "Легенда №17" и "Экипаж".
В 2019 году Лебедев начал писать сценарий к новому кинофильму "Нюрнберг" о Нюрнбергском процессе (1945-1946). Съемки картины начались в апреле 2021 года в Праге (Чехия), затем продолжились в павильонах "Мосфильма". Выход киноленты запланирован на 2022 год.
Лебедев является автором и режиссером документальных фильмов о Москве "Ночная жизнь городов мира".
Николай Лебедев был удостоен различных наград. Он является дважды лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2002, 2013).
Среди его кинематографических наград – призы кинофестиваля "Киношок" в Анапе (1999), МКФ в Пхеньяне (2002), КФ русских фильмов в Онфлере (2002), КФ русских фильмов в Ницце (2002), КФ "Окно в Европу" в Выборге (2002), РКФ "Литература и кино" в Гатчине (2003), а также премия "Блокбастер" (2002), премия "Золотой орел" (2013).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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