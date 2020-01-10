Режиссер "Экипажа" объяснил, почему зрители возвращаются в кинотеатры

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Режиссер Николай Лебедев ("Легенда №17", "Экипаж") заявил РИА Новости, что отмечает тенденцию возвращения российских зрителей в кинотеатры. Также, по его мнению, сейчас в стране происходит "оздоровление" кинематографа, который создает фильмы под разные запросы.
"Мне кажется, что кинотеатр — именно то место, где надо встречаться с фильмом, — заявил Лебедев. — И многие сейчас понимают это — российские зрители возвращаются в залы, они стали чувствовать значимость единой эмоции". По мнению режиссера, "происходит некое оздоровление после тех же 90-х: тогда тоже появлялись прекрасные картины, но их почти никто не смотрел на широком экране".
"Меня радует, что в кино приходят все чаще — ведь без зрителей кинематографа просто не существует", — заключил режиссер.
Николай Лебедев — российский кинорежиссер и сценарист. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кинокартины Лебедева не раз завоевывали награды на российских и международных конкурсах. Его "Экипаж" признан самым кассовым фильмом года в российском прокате по итогам сборов 2016 года.
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