https://ria.ru/20211116/lavrov-1759286270.html

Брюссель сейчас применяет двойные стандарты, заявил Лавров

Брюссель сейчас применяет двойные стандарты, заявил Лавров - РИА Новости, 16.11.2021

Брюссель сейчас применяет двойные стандарты, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:07

2021-11-16T14:07

2021-11-16T14:07

в мире

литва

оон

белоруссия

сергей лавров

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение.По словам Лаврова, во время средиземноморской волны мигрантов, балканской волны мигрантов ранее ЕС пытался решать вопросы коллегиально."В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/lavrov-1759283428.html

литва

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, оон, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии