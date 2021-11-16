Брюссель сейчас применяет двойные стандарты, заявил Лавров
Лавров: Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, заявил, что Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение.
По словам Лаврова, во время средиземноморской волны мигрантов, балканской волны мигрантов ранее ЕС пытался решать вопросы коллегиально.
"В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.