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Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми
Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми - РИА Новости, 16.11.2021
Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми
Действия польских пограничников в отношении мигрантов на границе неприемлемы и нарушают все нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:52
2021-11-16T14:09
сергей лавров
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
оон
белоруссия
минск
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действия польских пограничников в отношении мигрантов на границе неприемлемы и нарушают все нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, одна из задач, которую решает польская сторона, - недопущение гласности, из-за чего журналистов на польскую приграничную территорию не пускают.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211116/polsha-1759260105.html
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сергей лавров, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, оон, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия
13:52 16.11.2021 (обновлено: 14:09 16.11.2021)
 
Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми

Лавров: действия польских пограничников в отношении мигрантов неприемлемы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действия польских пограничников в отношении мигрантов на границе неприемлемы и нарушают все нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Белоруссии - это все отражает, я считаю, стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Конечно, они это все понимают", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, одна из задач, которую решает польская сторона, - недопущение гласности, из-за чего журналистов на польскую приграничную территорию не пускают.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 12:03
Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Кузница на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 12:35В мире
Мигранты начали прорываться в Польшу. Против них применили водомет
 
Сергей ЛавровСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреООНБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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