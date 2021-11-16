https://ria.ru/20211116/lavrov-1759283428.html

Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми

Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми - РИА Новости, 16.11.2021

Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми

Действия польских пограничников в отношении мигрантов на границе неприемлемы и нарушают все нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:52

2021-11-16T13:52

2021-11-16T14:09

сергей лавров

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

оон

белоруссия

минск

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действия польских пограничников в отношении мигрантов на границе неприемлемы и нарушают все нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, одна из задач, которую решает польская сторона, - недопущение гласности, из-за чего журналистов на польскую приграничную территорию не пускают.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/polsha-1759260105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/polsha-1759266676.html

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минск

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сергей лавров, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, оон, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия