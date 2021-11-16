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В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха
В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха - РИА Новости, 16.11.2021
В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха
Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:59
2021-11-16T11:59
2021-11-16T11:59
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."В крупных и востребованных семейных курортных комплексах он достигает 90 процентов", — добавил чиновник.По его словам, раннее бронирование дает возможность большего выбора и экономии для туристов.При этом пакетные предложения туроператоров позволяют заказать путешествие, включающее не только гостиницу, но и перелет и экскурсионную программу.
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республика крым, новый год, новости - туризм, туризм, туристы, отели, гостиницы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха
Власти Крыма рассказали, что на Новый год там забронировано больше половины мест в отелях