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Туризм
https://ria.ru/20211116/krym-1759242753.html
В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха
В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха - РИА Новости, 16.11.2021
В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха
Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:59
2021-11-16T11:59
туризм
республика крым
новый год
новости - туризм
туризм
туристы
отели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."В крупных и востребованных семейных курортных комплексах он достигает 90 процентов", — добавил чиновник.По его словам, раннее бронирование дает возможность большего выбора и экономии для туристов.При этом пакетные предложения туроператоров позволяют заказать путешествие, включающее не только гостиницу, но и перелет и экскурсионную программу.
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республика крым, новый год, новости - туризм, туризм, туристы, отели, гостиницы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
11:59 16.11.2021
 
В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха

Власти Крыма рассказали, что на Новый год там забронировано больше половины мест в отелях

© Depositphotos / Vadim4egНовый год в Ялте
Новый год в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Depositphotos / Vadim4eg
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"В крупных и востребованных семейных курортных комплексах он достигает 90 процентов", — добавил чиновник.
По его словам, раннее бронирование дает возможность большего выбора и экономии для туристов.
При этом пакетные предложения туроператоров позволяют заказать путешествие, включающее не только гостиницу, но и перелет и экскурсионную программу.
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7 августа, 08:39Туризм
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ТуризмРеспублика КрымНовый годНовости - ТуризмТуризмтуристыОтелиГостиницыВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)
 
 
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