https://ria.ru/20211116/krym-1759242753.html

В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха

В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха - РИА Новости, 16.11.2021

В Крыму на Новый год забронировано больше половины мест для отдыха

Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:59

2021-11-16T11:59

2021-11-16T11:59

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."В крупных и востребованных семейных курортных комплексах он достигает 90 процентов", — добавил чиновник.По его словам, раннее бронирование дает возможность большего выбора и экономии для туристов.При этом пакетные предложения туроператоров позволяют заказать путешествие, включающее не только гостиницу, но и перелет и экскурсионную программу.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, новый год, новости - туризм, туризм, туристы, отели, гостиницы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)