Игорь Крутой высказался о первом внуке
Игорь Крутой высказался о первом внуке от внебрачного сына Якова
© Фото : PR НТВНародный артист, композитор Игорь Крутой
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram прокомментировал рождение первого внука. На днях у его внебрачного сына Якова родился ребенок.
"К воскресному вечеру от Яши пришла обалденная новость: у него с Лерой родился первый сын, а у меня – первый внук. Классный пацан (я его уже видел), три килограмма 360 граммов, светленький и курчавый, с чем я и поздравляю всю нашу большую семью!" – написал композитор.
Он не стал раскрывать имя ребенка. У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.
В комментариях поклонники пожелали здоровья внуку и поздравили новоиспеченного дедушку семейства. В том числе под публикацией отметились некоторые знаменитости – Игорь Николаев и Александр Ревва.
Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.
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