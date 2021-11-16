https://ria.ru/20211116/krutoy-1759268487.html

Игорь Крутой высказался о первом внуке

Игорь Крутой высказался о первом внуке - РИА Новости, 16.11.2021

Игорь Крутой высказался о первом внуке

Игорь Крутой в Instagram прокомментировал рождение первого внука. На днях у его внебрачного сына Якова родился ребенок. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:50

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram прокомментировал рождение первого внука. На днях у его внебрачного сына Якова родился ребенок.Он не стал раскрывать имя ребенка. У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.В комментариях поклонники пожелали здоровья внуку и поздравили новоиспеченного дедушку семейства. В том числе под публикацией отметились некоторые знаменитости – Игорь Николаев и Александр Ревва.Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.

https://ria.ru/20211115/krutoy-1759068806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, игорь крутой, знаменитости