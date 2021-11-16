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Шоубиз
https://ria.ru/20211116/krutoy-1759268487.html
Игорь Крутой высказался о первом внуке
Игорь Крутой высказался о первом внуке - РИА Новости, 16.11.2021
Игорь Крутой высказался о первом внуке
Игорь Крутой в Instagram прокомментировал рождение первого внука. На днях у его внебрачного сына Якова родился ребенок. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:50
2021-11-16T12:50
шоубиз
шоу-бизнес
игорь крутой
знаменитости
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram прокомментировал рождение первого внука. На днях у его внебрачного сына Якова родился ребенок.Он не стал раскрывать имя ребенка. У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.В комментариях поклонники пожелали здоровья внуку и поздравили новоиспеченного дедушку семейства. В том числе под публикацией отметились некоторые знаменитости – Игорь Николаев и Александр Ревва.Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.
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шоу-бизнес, игорь крутой, знаменитости
12:50 16.11.2021
 
Игорь Крутой высказался о первом внуке

Игорь Крутой высказался о первом внуке от внебрачного сына Якова

© Фото : PR НТВНародный артист, композитор Игорь Крутой
Народный артист, композитор Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой в Instagram прокомментировал рождение первого внука. На днях у его внебрачного сына Якова родился ребенок.

"К воскресному вечеру от Яши пришла обалденная новость: у него с Лерой родился первый сын, а у меня – первый внук. Классный пацан (я его уже видел), три килограмма 360 граммов, светленький и курчавый, с чем я и поздравляю всю нашу большую семью!" – написал композитор.

Он не стал раскрывать имя ребенка. У композитора также есть три внучки – Кристина, Маргарита и Деми-Роуз.
В комментариях поклонники пожелали здоровья внуку и поздравили новоиспеченного дедушку семейства. В том числе под публикацией отметились некоторые знаменитости – Игорь Николаев и Александр Ревва.
Яков появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим. Крутой рассказал, что перед тем, как встретиться с сыном, попросил его сделать ДНК-тест.
Фотография из Instagram-аккаунта Якова Крутого - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 11:29Шоубиз
Внебрачный сын Игоря Крутого стал отцом
 
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