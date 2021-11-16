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В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2021
В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения по поводу "плана Путина" по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T01:43
2021-11-16T01:43
в мире
литва
варшава
латвия
франция
польша
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения по поводу "плана Путина" по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выход из ситуации позволит найти прямой контакт между руководством Белоруссии и главами ведущих стран Евросоюза.Автор публикации считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.При этом Будзиш предположил, что в случае реализации "задумки Путина" возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако "на менее выгодных условиях" для Варшавы.Ранее Владимир Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес Москвы желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211115/makron-1759203072.html
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в мире, литва, варшава, латвия, франция, польша, владимир путин, евросоюз, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, марек будзиш
01:43 16.11.2021
 
В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии

wPolityce: Россия хочет исключить Польшу, Литву и Латвию из решения кризиса на границе ЕС

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения по поводу "плана Путина" по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выход из ситуации позволит найти прямой контакт между руководством Белоруссии и главами ведущих стран Евросоюза.
"Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона, Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения не выступают ведущими игроками", — выразил мнение Будзиш.
Автор публикации считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
"Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако, следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском "сценарии мечты", — заключил польский обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации "задумки Путина" возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако "на менее выгодных условиях" для Варшавы.
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На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
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В миреЛитваВаршаваЛатвияФранцияПольшаВладимир ПутинЕвросоюзРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМарек Будзиш
 
 
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