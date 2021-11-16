https://ria.ru/20211116/kreyser-1759258953.html
Флагман Черноморского флота вернулся в Севастополь
Флагман Черноморского флота вернулся в Севастополь - РИА Новости, 16.11.2021
Флагман Черноморского флота вернулся в Севастополь
Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:55
2021-11-16T11:55
2021-11-16T11:55
безопасность
севастополь
нато
военно-морские силы сша
черное море
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море.Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин" ведут в Черном море контроль за действиями корабельной группировки ВМС США.Как передает корреспондент РИА Новости, крейсер "Москва" вернулся в Севастополь к своей причальной стенке. При заходе в бухту из его громкоговорителей звучал гимн города "Легендарный Севастополь".В понедельник флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" Porter ("Портер) начали переход из Черного моря в Средиземное после завершения операций и учений с партнерами по НАТО.
https://ria.ru/20211115/nato-1759117286.html
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безопасность, севастополь, нато, военно-морские силы сша, черное море
Флагман Черноморского флота вернулся в Севастополь
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море