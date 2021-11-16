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Проверять нормативные акты будет искусственный интеллект, сообщил Краснов
Проверять нормативные акты будет искусственный интеллект, сообщил Краснов - РИА Новости, 16.11.2021
Проверять нормативные акты будет искусственный интеллект, сообщил Краснов
В России начали тестировать систему искусственного интеллекта для антикоррупционной проверки нормативных актов, сообщил на правительственном часе в Госдуме... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:05
2021-11-16T13:05
2021-11-16T13:05
общество
госдума рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В России начали тестировать систему искусственного интеллекта для антикоррупционной проверки нормативных актов, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.По его словам, среди мер предупреждения коррупции особое место занимает антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов."Для повышения эффективности этой деятельности сейчас тестируется специальная программа с элементами искусственного интеллекта, разработанная нами в рамках продолжающихся мероприятий по цифровой трансформации ведомства", - уточнил Краснов.
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общество, госдума рф, игорь краснов, россия
Проверять нормативные акты будет искусственный интеллект, сообщил Краснов
Краснов: к антикоррупционной проверке нормативных актов привлекут искусственный интеллект