https://ria.ru/20211116/krasnov-1759273537.html

Проверять нормативные акты будет искусственный интеллект, сообщил Краснов

Проверять нормативные акты будет искусственный интеллект, сообщил Краснов - РИА Новости, 16.11.2021

Проверять нормативные акты будет искусственный интеллект, сообщил Краснов

В России начали тестировать систему искусственного интеллекта для антикоррупционной проверки нормативных актов, сообщил на правительственном часе в Госдуме... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:05

2021-11-16T13:05

2021-11-16T13:05

общество

госдума рф

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В России начали тестировать систему искусственного интеллекта для антикоррупционной проверки нормативных актов, сообщил на правительственном часе в Госдуме генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.По его словам, среди мер предупреждения коррупции особое место занимает антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов."Для повышения эффективности этой деятельности сейчас тестируется специальная программа с элементами искусственного интеллекта, разработанная нами в рамках продолжающихся мероприятий по цифровой трансформации ведомства", - уточнил Краснов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, игорь краснов, россия